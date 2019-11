TELUS élargit sa gamme de solutions pour maison intelligente et de technologies d'affaires connectées grâce à l'acquisition d'ADT Canada





MONTRÉAL, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS a annoncé aujourd'hui avoir terminé l'acquisition d'ADT Security Services Canada inc. (ADT Canada). ADT Canada, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité et d'automatisation aux clients résidentiels et d'affaires au pays, compte plus de 500 000 clients et plus d'un millier d'employés au Canada. Avec sa forte présence au Québec, TELUS est fière d'apporter une touche locale à la gestion d'une ancienne entreprise canadienne qui appartenait à des intérêts américains. En rapatriant ADT Canada au pays, TELUS consolide sa position comme premier fournisseur de services intégrés de sécurité et de maisons connectées.



« Au nom de toute l'équipe TELUS, j'ai l'immense plaisir d'accueillir nos nouveaux clients et membres de l'équipe au sein de notre grande famille, affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. L'acquisition d'ADT Canada vient appuyer l'engagement de TELUS à tirer parti de ses réseaux mobiles et TELUS PureFibre reconnus mondialement et de son service à la clientèle hors pair pour améliorer la vie des Canadiens et apporter commodité, contrôle et sécurité dans un plus grand nombre de résidences et d'entreprises, tout en respectant sa promesse en matière de respect de la vie privée et de sécurité. Surtout, l'acquisition d'ADT favorise la mise en oeuvre de notre stratégie en santé, qui vise notamment à aider les Canadiens, et en particulier les personnes âgées, à profiter de leur autonomie le plus longtemps possible. Grâce à des solutions novatrices comme les soins virtuels, les télésoins à domicile et Compagnon Santé connectée, un plus grand nombre de Canadiens peuvent vivre de façon autonome dans le confort de leur foyer, tout en profitant du soutien, de la surveillance et des soins essentiels des professionnels de la santé. »

Maison connectée de TELUS procure la tranquillité d'esprit en surveillant en temps réel et en tout temps les incendies, les dégâts d'eau, les fuites de monoxyde de carbone et les entrées par effraction. La solution permet également aux clients de veiller sur leur résidence directement à partir de l'application.

« Les résidences et lieux de travail sont de plus en plus intelligents, et l'avenir réside dans l'automatisation, souligne François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Québec. Nos clients de l'Est du Québec peuvent déjà garder le plein contrôle de leur maisonnée et protéger ce qui compte le plus pour eux, même en déplacement, grâce à nos technologies de domotique conviviales. Maintenant, en faisant levier sur l'omniprésence de notre réseau LTE de nombreuses fois primé, et grâce à la multiplication des appareils intelligents connectés sur les réseaux sans fil, nous pourrons améliorer le quotidien de tous nos clients de la province, étendre notre offre aux entreprises de toute taille avec des solutions de sécurité intégrées, et faire levier sur nos technologies et position de chef de file en santé. »

Maintenant que la transaction a été conclue, TELUS et ADT Canada travailleront de concert à leur intégration au cours des prochains mois. Pendant cette période de transition, les clients d'ADT Canada continueront d'être servis par ADT comme ils l'ont toujours été. Prochainement, TELUS leur communiquera de l'information au sujet de nouvelles occasions d'économiser sur leurs services de sécurité et de profiter d'offres très intéressantes ainsi que des détails concernant de potentielles mises à niveau et nouvelles fonctionnalités.

Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité et d'automatisation de TELUS, veuillez consulter telus.com.

