Xebec et Asja annoncent un projet de construction jalon sur le site d'enfouissement de Gênes





MONTRÉAL, 06 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions d'énergie propre, a annoncé aujourd'hui que la firme de développement et d'exploitation de projets d'énergies renouvelables Asja Ambiente Italia SpA est en phase de construction finale de son usine de valorisation des gaz d'enfouissement en gaz naturel renouvelable (GNR) à Gênes, en Italie. La date d'achèvement prévue est la fin de 2019. (Voir le lien vers le communiqué de Xebec du 6 mars 2019 ci-dessous.)

Asja est un acteur important du domaine de la production d'énergie à l'échelle internationale utilisant les gaz d'enfouissement générés dans les sites municipaux d'enfouissement des déchets solides. Grâce à ce tout premier projet, Asja transforme les installations de son site d'enfouissement de Gênes en usine de production de biométhane à la place de l'électricité. Le système d'adsorption modulée en pression (AMP) de Xebec a été choisi pour ses qualités novatrices : coûts d'investissement initial réduits, coûts d'exploitation et de maintenance réduits, performances flexibles et stables, ainsi que durabilité et fiabilité élevées. Les avantages escomptés de la transition de la production d'électricité au biométhane sont les suivants : amélioration de l'efficacité des installations, réduction du nombre de lieux d'émission de 5 à 2, réduction de la production de déchets et allongement du délai de monétisation du biogaz.

Citations :

« Asja renforce sa présence dans le secteur des énergies renouvelables à la rencontre des objectifs mondiaux de 2030. Ce projet nous permettra de produire du biométhane plutôt que de l'électricité comme forme d'énergie renouvelable à partir du biogaz, un secteur dans lequel nous sommes un chef de file du marché en Italie depuis plus de 20 ans. »

? Tommasso Cassata, directeur général, Asja Group

« De plus en plus d'entreprises de traitement des déchets et de développeurs se tournent la transformation des gaz d'enfouissement en carburant, en particulier vers le GNR, comme solution de rechange à faible teneur en carbone avec une valeur bien meilleure que l'électricité et un retour sur investissement nettement supérieur. Xebec est un agent de changement éprouvé dans cette transition, alors que nous passons d'une économie de combustibles fossiles à un avenir d'énergie renouvelable à faibles émissions de carbone. »

? Dr. Francesco Massari, directeur général, Xebec Adsorption Europe

Liens associés :

https://www.xebecinc.com

https://investors.xebecinc.com/fr/press/2019-03-12-xebec-rec%cc%a7oit-une-autre-commande-importante-en-italie/

https://www.asja.energy/

Renseignements supplémentaires :

Louis Dufour, Chef de la direction financière, Xebec

+1 450 979-8738 ldufour@xebecinc.com

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de Xebec sont négociées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société et sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à xebecinc.com .

À propos d`Asja Ambiente Italia SpA

Asja Ambiente Italia conçoit, construit et exploite des installations d'énergie renouvelable (énergie photovoltaïque, énergie éolienne, biogaz et biométhane). Grâce à plus de 180 MW de puissance installée en Italie, en Chine et au Brésil, Asja produit plus de 600 GWh/an d'énergie verte. Asja propose une gamme de produits et services dédiés à l'efficacité énergétique et à la durabilité environnementale : le microcogénérateur TOTEM pour la production combinée de chaleur et d'électricité et le système Asja -CO2 pour la compensation des gaz à effet de serre. Visitez Asja sur asja.energy.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l'utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s'attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d'énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d'avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l'entreprise et l'expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d'ordre commercial et financier ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapports de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous?jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l'information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d'autres facteurs. Bien que Xebec soit d'avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s'appliquent qu'en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu'ils se produisent. Sauf si la loi applicable l'exige, Xebec n'a pas l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Deux photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f1230e8-eb2a-44c3-ae64-aaac2e5985ca/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/806c12f4-53b6-417c-8b2c-0fe19e944884/fr

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 08:00 et diffusé par :