Eastman a pour objectif de recycler les tapis mis au rebut en de nouveaux matériaux





KINGSPORT, Tennessee, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Eastman est parvenu à un accord pour redonner vie à l'un des déchets les plus problématiques dans les sites d'enfouissement de déchets américains. Les tapis mis au rebut seront désormais recyclés grâce à la technologie de renouvellement du carbone d'Eastman et seront convertis en de nouveaux matériaux pour servir à des fins nouvelles et utiles.

Eastman s'est associé avec Circular Polymers, une société qui récupère les déchets mis au rebut pour les recycler. Cet accord assure à Eastman un approvisionnement constant en matières premières pour sa technologie de renouvellement du carbone, une méthode innovante de recyclage chimique qui a récemment débuté ses activités commerciales sur le site de fabrication principal d'Eastman à Kingsport, dans l'État du Tennessee.

« Notre travail avec Circular Polymers permettra de récupérer des millions de tonnes de tapis dans des sites d'enfouissement dès la première année de notre accord », a déclaré Mark Costa, président du conseil et PDG d'Eastman. « Il est important d'assurer des sources cohérentes d'approvisionnement en matières premières pour notre plateforme de solutions circulaires, ce qui nous permettra de fournir aux clients d'Eastman des matériaux qui contiennent un contenu recyclé certifié. Il s'agit de notre première annonce sur l'approvisionnement en matières premières pour nos technologies de recyclage chimique et d'autres sont à venir. »

La mise au rebut des tapis retirés des maisons et des bâtiments commerciaux est particulièrement problématique, car leur transport n'est pas facile : les tapis sont lourds et encombrants et leurs quantités sont importantes. Plus de 1,4 million de tonnes de tapis ont été envoyées vers les sites d'enfouissement des États-Unis en 2018, d'après le Carpet America Recovery Effort (CARE).

Dans le cadre de cet accord, Circular Polymers collectera les tapis en polyester dans les maisons et les entreprises et les recyclera dans les centres de récupération californiens de la société, où l'on emploie une technologie de traitement unique, qui sépare efficacement les fibres en PET des tapis. Circular Polymers densifie les fibres, ce qui permet leur transport efficace en train vers le site de fabrication d'Eastman dans le Tennessee en vue de leur recyclage chimique, qui permettra la production de nouveaux matériaux au contenu recyclé certifié, qui seront utilisés pour fabriquer des articles utilisés sur les marchés d'Eastman, parmi lesquels des textiles, des produits cosmétiques et de soins personnels, ou d'ophtalmologie.

« Nous sommes heureux de coopérer avec Eastman sur un projet qui apporte des avantages à la planète », a dit David Bender, PDG de Circular Polymers. « Nous félicitons Eastman pour son leadership dans l'économie circulaire et le recyclage des tapis. » CARE, une organisation à but non lucratif créée pour soutenir et faciliter les solutions fondées sur le marché qui empêchent les tapis d'entrer dans les sites d'enfouissement, s'est associé à Eastman et Circular Polymers pour faciliter l'accord. Depuis sa fondation en 2002, CARE a détourné plus de 2,3 millions de tonnes de tapis des sites d'enfouissement des déchets.

« CARE est fier de faire partie d'une équipe qui apporte des solutions sur le marché pour les tapis mis au rebut », a déclaré Robert Peoples, directeur exécutif de CARE. « Eastman et Circular Polymers sont rapidement passés des idées à la mise en oeuvre, ce qui constitue une victoire pour tous les participants. »

Cette annonce intervient moins d'un an après la déclaration d'Eastman concernant son intention d'accorder la priorité à des contributions significatives pour l'économie circulaire.

« Notre entreprise s'engage à prendre des mesures immédiates et concrètes pour soutenir une économie circulaire », a déclaré Steve Crawford, vice-président principal, responsable de la technologie et de la durabilité chez Eastman. « Le fait de retrouver de la valeur dans de vieux tapis est quelque chose que nous pouvons tous apprécier et à quoi nous pouvons tous nous identifier. Si nous nous contentons de jeter un tapis dans un site d'enfouissement, toutes les précieuses ressources qu'il a fallu pour le fabriquer sont bloquées et ne peuvent plus être utilisées. Eastman s'engage également à changer les choses pour de multiples sources de plastiques mélangés qui sont actuellement mises en décharge. En coopérant tout au long de la chaîne de valeur avec des producteurs de matières premières comme Circular Polymers, entre autres, nous travaillerons ensemble pour retrouver la valeur de nos ressources. »

En 2020, Eastman pense utiliser plus de 22 500 tonnes de déchets plastiques dans des activités liées à la technologie de renouvellement du carbone et des projets sont en cours pour que ce montant puisse augmenter de manière significative.

« En plus d'autres accords sur les matières premières semblables à celui-ci, nous mettons également au point des programmes de reprise, en partenariat avec des clients stratégiques, afin de fournir des matières premières supplémentaires pour nos technologies de recyclage innovantes », a dit Crawford. « Notre technologie de renouvellement du carbone fonctionne déjà à l'échelle commerciale et nous cherchons activement d'autres possibilités autour des matières premières afin d'obtenir un impact matériel le plus rapidement possible. »

À propos d'Eastman

Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique un large éventail de produits que les gens utilisent tous les jours. Dans le but d'améliorer la qualité de vie de façon concrète, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits innovants, tout en restant fidèle à son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, fondé sur l'innovation, s'appuie sur des plateformes technologiques de renommée mondiale, sur un engagement profond envers la clientèle et sur le développement d'applications différenciées afin de renforcer sa position de leader sur des marchés cibles attractifs tels que le transport, le secteur du bâtiment et de la construction et les produits de consommation. En tant qu'entreprise mondiale diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes à travers le monde et compte des clients dans une centaine de pays. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards USD et son siège se situe à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.eastman.com.

Contact avec la presse :

Laura Mansfield, ARP

Tombras

lmansfield@tombras.com

865.599.9968

Contact avec l'entreprise :

Amanda Allman

Eastman

aallman@eastman.com

423.229.1025

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1021794/Mark_Costa.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1021793/Eastman_Carpet_Recycling.mp4

Communiqué envoyé le 6 novembre 2019 à 07:36 et diffusé par :