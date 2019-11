Mainstream Renewable Power conclut un accord de financement de 580 millions de dollars américains pour un projet d'énergie éolienne et solaire au Chili





DUBLIN, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La société mondiale de développement éolien et solaire, Mainstream Renewable Power (« Mainstream » ou « La Société »), a clos la première phase de son projet sous contrat et en propriété exclusive de plateforme géante de production d'énergie éolienne et solaire de 1,3 gigawatt baptisée « Andes Renovables » au Chili.

La société a mobilisé avec succès 580 millions de dollars américains de dette pour financer la construction de la première phase de l'une des plus vastes plateformes de production d'énergie éolienne et solaire d'Amérique latine.

Le financement a été assuré par un consortium de six banques : CaixaBank, DNB, KfW IPEX-Bank, Natixis, SMBC et Société Générale. Il s'agit de l'un des plus importants contrats de financement d'énergie renouvelable par emprunt conclu cette année dans la région. Une septième banque, Banco Santander, a fourni un mécanisme de financement de la TVA.

La première phase de 571 mégawatts (MW) d'Andes Renovables ? baptisée « Cóndor » ? comprend trois actifs de production éolienne et un de production solaire photovoltaïque. La construction a déjà débuté et les actifs entreront en exploitation commerciale en 2021. Ils produiront suffisamment d'électricité durable pour alimenter 680 000 foyers chiliens et éviteront la production de 656 000 tonnes métriques de CO 2 chaque année.

Andes Renovables est une plate-forme de production d'énergie éolienne et solaire triphasée d'une valeur environnant les 1,7 milliard de dollars américains et composée de sept actifs de production éolienne et trois de production solaire photovoltaïque. Les deux phases suivantes, baptisées « Huemul » et « Copihue », auront une capacité combinée d'environ 730 MW et devraient boucler leur financement dans les mois à venir.

Les nouveaux parcs éoliens seront construits par Sacyr Industrial et Elecnor, avec les éoliennes de Vestas, Nordex Acciona et Siemens Gamesa. Sterling & Wilson ont été choisis pour construire le parc solaire de Río Escondido, tandis que les travaux de connexion au réseau seront effectués par Transelec, CGE, HMV et Siemens. Les quatre transformateurs principaux des projets seront fournis par ABB.

Andy Kinsella, directeur général du groupe Mainstream, a déclaré : « Le lancement des travaux de la plate-forme de 1,3 gigawatt Andes Renovables de Mainstream constitue une étape majeure de notre engagement à long terme visant à proposer une énergie propre et à faible coût au Chili. Le lancement de ce projet en trois phases d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains ? l'une des plus grandes plates-formes de production d'énergie éolienne et solaire en Amérique latine ? est une nouvelle preuve de la place qu'occupe Mainstream en tant que premier développeur indépendant d'énergies renouvelables au monde, avec 9 gigawatts d'actifs en développement en Amérique latine, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Cette annonce sera suivie de près par le bouclage du financement et le début des travaux de construction des deuxième et troisième phases d'Andes Renovables dans les mois à venir. »

Manuel Tagle, directeur général de Mainstream pour l'Amérique latine, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'ouvrir la voie en matière de décarbonisation du système électrique chilien et de faire baisser le prix de la production d'électricité dans le pays. L'annonce faite aujourd'hui concernant le bouclage du financement de Cóndor est particulièrement importante puisque ces quatre nouveaux projets éviteront à eux seuls la production de plus de 656 000 tonnes métriques de CO 2 par an. En outre, avec 2,7 gigawatts supplémentaires provenant des actifs de développement éolien et solaire les plus diversifiés géographiquement du pays, nous nous engageons à apporter une contribution encore plus importante dans les décennies à venir. »

En 2016, Mainstream a remporté 27 % de la capacité totale allouée, soit la plus grosse enchère de la plus grosse vente d'électricité neutre sur le plan technologique jamais réalisée au Chili. La Commission nationale de l'énergie du Chili a attribué à Mainstream un contrat libellé en dollars américains indexé sur 20 ans de fourniture d'une puissance garantie de 3 366 gigawatts dès 2021. Mainstream a également livré 332 MW supplémentaires d'énergie éolienne au Chili via la plate-forme Aela Actis, avec son partenaire de coentreprise Actis, et mis en service son premier parc éolien en 2014.

Notes aux rédacteurs :

Informations détaillées sur le projet

Phase Nom Éolien terrestre Solaire photovoltaïque Mise en service 1 Cóndor 3 actifs (426MW) 1 actif (145 MW) 2021 2+3 Huemul et

Copihue 4 actifs (525 MW) 2 actifs (205 MW) 2021 & 2022



Phase 1 ? actifs de Cóndor Nom Technologie Capacité

(en MW) Région Mise

en service Équipement Construction Tchamma Éolien terrestre 157 Antofagasta 2021 Siemens

Gamesa Sacyr

Industrial Cerro

Tigre Éolien terrestre 185 Antofagasta 2021 Vestas Elecnor Alena Éolien terrestre 84 Biobío 2021 Nordex

Acciona Sacyr

Industrial Río

Escondido Solaire photovoltaïque 145 Atacama 2021 Full EPC contract : Sterling & Wilson

571



À propos de Mainstream Renewable Power

Mainstream Renewable Power est le seul développeur indépendant au monde d'actifs de production d'énergie éolienne et solaire à échelle industrielle ayant une présence mondiale. La société se concentre sur la fourniture d'un portefeuille de haute qualité composé de plus de 9 GW d'actifs éoliens et solaires en Amérique latine, en Afrique, en Asie-Pacifique et dans le secteur éolien offshore mondial.

Mainstream a mis en service des actifs éoliens et solaires représentant plus de 800 MW et construit actuellement des installations représentant 1,5 GW supplémentaire en Amérique latine et en Afrique.

Au Chili, Mainstream détient en propriété exclusive des projets éoliens et solaires entièrement sous contrat représentant 1,3 GW et qui sont en voie d'être mis en exploitation commerciale à compter de 2021. En Afrique du Sud, la société a mis en service 600 actifs éoliens et solaires et compte actuellement 250 MW d'actifs éoliens en construction. Par le biais de sa coentreprise Lekela Power en Afrique, Mainstream dispose de 410 MW d'énergie éolienne en construction au Sénégal et en Égypte.

Mainstream est un leader mondial dans le développement de centrales éoliennes en mer. Elle a développé avec succès des projets éoliens en mer représentant 3,5 GW au Royaume-Uni, depuis le concept initial jusqu'à la phase de construction, en passant par la phase de consentement. Cela concerne notamment le plus grand parc éolien en mer du monde ; les projets Hornsea 1 et Hornsea 2 qui sont en cours de construction au Royaume-Uni.

Le développement éolien offshore de 800 MW de Mainstream à Soc Trang, au Vietnam, est le plus grand développement d'énergie renouvelable en Asie du Sud-Est. La société a signé un accord avec Eni, la société énergétique mondiale, afin de collaborer sur des développements potentiels dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique et en Asie du Sud-Est, en se concentrant initialement sur le « Round 4 » offshore au Royaume-Uni.

À ce jour, Mainstream a levé plus de 2,1 milliard d'euros de financement de projets et emploie 260 personnes sur cinq continents.

