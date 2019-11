Mercatus est annoncée comme finaliste du Prix SuperReturn dans la catégorie « Fournisseur de services logiciels de l'année »





Mercatus, la plateforme de données pour les investisseurs du marché privé, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée comme finaliste du Prix SuperReturn dans la catégorie « Réalisations en matière d'innovation : Fournisseur de services logiciels de l'année ». Les Prix SuperReturn mettent en valeur les commandités, les commanditaires, les conseillers, et les fournisseurs de services et de technologies, les plus exceptionnels du secteur.

« C'est toujours un honneur que d'être reconnus par des chefs de file et des vétérans du secteur, tels que SuperReturn, pour des réalisations en matière d'innovation », a déclaré Haresh Patel, PDG de Mercatus. « À bien des égards, c'est comme si vous vous étiez endormi dans les années 1980 et que vous vous étiez réveillé aujourd'hui. Les systèmes et plateformes technologiques de nombreuses sociétés de capital-investissement n'ont pas beaucoup changé. Mais la dynamique du marché et les volumes de données actuels requièrent un nouvel état d'esprit technologique. Les solutions traditionnelles ne sont tout simplement pas à la hauteur. Nous commençons à constater ce changement, et nous sommes convaincus que notre architecture moderne basée sur les données est adaptée aux besoins des investisseurs du marché privé, créant une infrastructure plus souple et mieux connectée pour la prochaine décennie qui devrait se caractériser par une croissance rapide. »

Mercatus fournit une plateforme de données, innovante pour la gestion des actifs et des investissements. La plateforme Mercatus repose sur sa capacité à relier, à l'échelle de toute l'organisation, de manière dynamique et systématique les données les plus sensibles enfermées dans des modèles financiers, des documents et des flux de travail, afin que ces données puissent être centralisées, exploitées et analysées efficacement pour donner lieu à des décisions d'investissement rapides et précises ainsi qu'à des rapports riches en données. Mercatus est la première société à proposer un environnement moderne, compatible avec la téléphonie mobile, aux commandités, aux commanditaires et aux sociétés de portefeuille, de sorte à leur permettre d'obtenir la transparence des données indispensable sur toute la chaîne de valeur des investisseurs, et ce, jusqu'au niveau des actifs et des sites.

Les Prix SuperReturn seront présentés le 19 novembre à l'occasion de la conférence SuperInvestor à Amsterdam.

Pour en apprendre davantage sur la plateforme technologique de Mercatus et son approche innovante en matière de gestion des données d'entreprise pour les investisseurs du marché privé, visitez le site www.gomercatus.com.

À propos de Mercatus

Mercatus est la plateforme de données pour les marchés privés, qui aide les investisseurs à maximiser les rendements, à accélérer la croissance et à atténuer les risques. Il s'agit de la seule plateforme capable d'exploiter et de contrôler de manière systématique les données de portefeuilles et d'actifs, pour alimenter tous les types de suivi, d'analyse et de reporting, dans le but de répondre aux demandes dynamiques et complexes d'aujourd'hui. Un grand nombre de fonds parmi les plus importants au monde s'appuient sur Mercatus pour gérer plus de 550 milliards USD d'investissements multiactifs répartis dans 118 pays. Mercatus a son siège social dans la Silicon Valley ainsi que des bureaux en Europe et en Inde. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.gomercatus.com.

