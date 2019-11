Guardsquare ouvre son QG nord-américain





Guardsquare, la principale plateforme de sécurité pour applications mobiles, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son QG nord-américain à Boston (Massachussetts). Le nouveau bureau servira de siège mondial de l'entreprise pour les opérations de vente et de marketing et sera dirigé par deux nouveaux cadres exécutifs : John Vigeant, directeur des revenus et Erica Sheehan, vice-présidente du marketing.

Depuis sa fondation en 2014, Guardsquare a ouvert la voie en matière d'innovation technologique et de réponse aux besoins des clients, et le marché continue de croître rapidement. Selon un récent rapport de 2019, le Marché de la sécurité des applications mondial devrait dépasser les 11 milliards de dollars d'ici 2024 et atteindra un TCAC de plus de 24,5 % au cours de la période de prévision donnée. Guardsquare est en expansion pour répondre à cette demande et dispose actuellement de trois bureaux avec plus de 600 clients dans 76 pays. Ses produits de sécurité pour applications mobiles protègent des milliards d'applications.

« Nous constatons une forte demande partout en Amérique du Nord pour notre plateforme de protection des applications mobiles et, avec l'ouverture du bureau de Boston, nous sommes bien positionnés pour une croissance importante aux États-Unis et au-delà », a déclaré Roel Caers, PDG de Guardsquare. « Boston est une ville tout à fait adéquate pour notre siège social étant donné son emplacement et l'accès qu'elle offre aux meilleurs talents. Nous sommes ravis d'avoir John et Erica à bord pour développer et diriger le bureau. Ils apportent tous deux, en termes de leadership et de gestion, l'expérience exceptionnelle requise pour conforter la place de leader qu'occupe Guardsquare sur le marché en rapide émergence de la sécurité des applications mobiles ».

M. Vigeant intègre la société avec plus de 15 ans d'expérience et se concentrera sur le développement de l'équipe commerciale mondiale. Avant Guardsquare, il occupait le poste de vice-président directeur des ventes chez ObserveIT où, sous sa direction, l'équipe commerciale a conduit l'entreprise à un TCAC de plus de 120 % de 2016 à 2018 et a conclu la première transaction de 1 million de dollars dans l'histoire de l'entreprise. Il a maintenu cette tendance à la croissance continue au cours des dix trimestres qui ont suivi. Avant ObserveIT, il était PDG de Reddo Mobility. M. Vigeant a également occupé plusieurs autres postes de cadre exécutif, dont celui de PDG de Tracelytics et de VP du développement commercial chez CloudBees, et il a été un membre clé de l'équipe de fusions-acquisitions de Citrix Systems.

« Les opportunités pour Guardsquare aux États-Unis et à l'échelle internationale sont exceptionnelles et semblent infinies », a confié quant à lui John Vigeant. « La prise de conscience et la compréhension des besoins de sécurité pour les applications mobiles augmentent rapidement et faire partie d'une société qui a ce potentiel en termes de croissance et de partenariats est extrêmement enthousiasmant. »

Mme Sheehan, cadre exécutif de longue date dans plusieurs entreprises technologiques, se concentrera sur la mise en place de programmes et d'équipes de marketing efficaces au niveau international. Elle apporte à l'entreprise une vaste expérience dans la conduite de stratégies mondiales de mise sur le marché au sein d'entreprises de sécurité de pointe. Avant Guardsquare, elle était vice-présidente de marketing chez ObserveIT : elle y dirigeait l'organisation mondiale du marketing et a fait croître la part du chiffre d'affaires découlant du marketing à plus de 50 %. Avant cela, Erica avait occupé des postes de direction en marketing chez Akamai, Oracle et Endeca.

« Guardsquare a la capacité de donner la possibilité aux développeurs d'exploiter toute la puissance des applications mobiles », a déclaré Mme Sheehan. « Le marché des développeurs est incroyable et, avec des exigences en matière de sécurité en évolution rapide pour les applications, nous allons nous concentrer sur un certain nombre de stratégies mondiales pour le marketing et l'éducation du marché. Je me réjouis à l'idée de bâtir une équipe à Boston et de contribuer au soutien de la croissance de l'entreprise. »

À propos de Guardsquare

Guardsquare est la référence mondiale pour la protection des applications mobiles. Plus de 600 clients dans le monde, dans tous les secteurs majeurs, comptent sur Guardsquare pour sécuriser leurs applications mobiles contre la rétro-ingénierie et le piratage. Basé sur la technologie open source ProGuard, le logiciel Guardsquare s'intègre de manière transparente dans le processus de développement et ajoute plusieurs couches de protection aux applications Android (DexGuard) et iOS (iXGuard), les durcissant contre les attaques tant sur dispositif que hors dispositif. Guardsquare est basée à Louvain (Belgique) avec des bureaux à Boston (Massachussetts) et à San Francisco (Californie). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guardsquare.com.

