Wealth Dynamix annonce une croissance pour la septième année de suite grâce à son internationalisation et son innovation en matière de produits





LONDRES, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix , un leader mondial dans le domaine de la gestion du cycle de vie client (CLM, ou Client Lifecycle Management), a annoncé une croissance pour la septième année de suite ; un dernier exercice au cours duquel le cabinet a investi de nouveaux marchés, recruté de nouveaux talents, gagné de nouveaux clients de premier plan et fourni des actualisations innovantes pour aider les gestionnaires de patrimoine à gagner en efficacité.

Wealth Dynamix est sur les rails pour poursuivre sa croissance lors du prochain exercice financier, dans la mesure où il s'est engagé avec une nouvelle institution financière française d'envergure mondiale et deux banques privées, au Royaume-Uni et à Genève.

En 2019, le leader du CLM a renforcé son empreinte en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ouvrant de nouveaux bureaux et recrutant des talents exceptionnels. Dominic Gamble dirige l'expansion dans la région APAC, fort de deux décennies d'expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine et d'une équipe qui grandit rapidement.

L'acquisition de talents se poursuit. Antony Bream est arrivé pour stimuler la croissance transatlantique en tant que Directeur général pour le Royaume-Uni et le continent américain et Natalie Levine et Lucy Heavens , aux longs états de service, assument les fonctions de Directrice de la technologie et Directrice Marketing, respectivement.

La technologie est au coeur du succès de Wealth Dynamix et la plateforme CLM WDX1 a été lancée cette année pour offrir aux clients la première authentique solution de CLM du marché. Plusieurs grands cabinets de gestion de patrimoine britanniques et européens tirent déjà parti de son architecture modulaire et de son intégration étroite à Microsoft pour mieux répondre à un climat réglementaire toujours plus exigeant, des clients plus perfectionnés et des défis numériques et d'intégration des systèmes existants complexes.

Gary Linieres , le PDG de Wealth Dynamix, a déclaré : « Les gestionnaires de patrimoine sont soumis à d'énormes pressions en termes de coût, de délai et de réglementation. Ils sont las des solutions technologiques actuelles, mal intégrées et trop dépendantes des plateformes existantes et des équipes informatiques internes ayant du mal à suivre le changement. Les utilisateurs se retrouvent cloisonnés, ce qui peut nuire à l'expérience client et amener le personnel clé à passer trop de temps à gérer directement d'importants processus de réglementation et de données clients sur des systèmes dépassés, au lieu de démarcher des clients et d'assurer une meilleure gestion des clients existants. »

« Wealth Dynamix est le seul véritable prestataire de CLM du marché. Il intègre la gestion des projets prometteurs, l'acquisition de clients et la gestion de la relation client dans une solution unique, pouvant tirer parti des systèmes existants, tout en disposant d'une offre innovante et indépendante assurée sur la principale plateforme mondiale Microsoft Dynamics 365. »

« Pour les gestionnaires de patrimoine modernes, la technologie d'automatisation est essentielle pour réduire au minimum les frais généraux de fonctionnement et permettre au personnel de créer de la valeur ajoutée. Wealth Dynamix poursuivra en 2020 le développement de sa plateforme leader du secteur en mettant l'accent sur l'engagement numérique, permettant aux clients une utilisation autonome à distance et offrant une intelligence artificielle (IA) intelligible au personnel, afin de les aider à mieux fidéliser leurs clients et en démarcher de nouveaux au bon moment et avec le contenu adéquat. »

