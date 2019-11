Bravo aux lauréates du 19e concours Prix Femmes d'affaires du Québec?!





MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec, en collaboration avec EY, le Gouvernement du Québec, Nelly De Vuyst et VIA Rail Canada présentait ce soir le 19e gala annuel Prix Femmes d'affaires du Québec. Devant un parterre composé de femmes et hommes d'affaires, les dix lauréates ont été dévoilées.

Tenu sous la coprésidence d'honneur de M. Éric Bédard, associé directeur, région du Québec chez Fasken et de Mme Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, cet événement de réseautage reconnu au Québec honore des femmes d'excellence qui s'affirment et inspirent les secteurs sociaux et économiques.

Soulignons que les dossiers de Québécoises de toutes les régions ont été étudiés rigoureusement par un comité, puis un jury de sélection présidé par madame Danièle Bergeron, administratrice de sociétés; parmi les 30 dossiers de finalistes retenus, le jury a choisi une lauréate par catégorie.

Lauréates du concours Prix Femmes d'affaires du Québec 2019 nommées lors du gala :

Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme à but non lucratif -- Prix Fasken Lorraine Pintal

Directrice artistique et générale

Théâtre du Nouveau Monde Région de Montréal



Cadre, dirigeante ou professionnelle, organisme public ou parapublic -- Prix Manuvie Louise Millette

Directrice, Département des génies civil, géologique et des mines

Polytechnique Montréal Région de Montréal

Cadre, dirigeante ou professionnelle, entreprise privée -- Prix Investissement Québec Éloïse Gratton

Associée

Borden Ladner Gervais Région de Montréal

Bénévole fortement engagée -- Prix Nelly De Vuyst Claudine Roy

Présidente

Traversées de la Gaspésie Région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Nouvelle entrepreneure -- Prix Fonds de solidarité FTQ Mériane Labrie

Présidente et fondatrice

Madame Labriski Région de Québec

Entrepreneure active à l'international --Prix Exportation et développement Canada Katie Bussières

Présidente

Nubik Région de Montréal

Entrepreneure, petite entreprise -- Prix Gouvernement du Québec Jessica Harnois

Présidente

Productions Jessica Harnois Région de Montréal

Entrepreneure, moyenne entreprise - Prix BMO Banque de Montréal Geneviève Gagnon

Présidente et fondatrice

La fourmi bionique Région de Montréal

Entrepreneure, grande entreprise -- Prix Demers Beaulne Brigitte Jalbert

Présidente-directrice générale

Les Emballages Carrousel Région de la Montérégie

Lauréate du concours Prix Développement économique Féminin 2019 nommée lors du gala :

Entreprise à propriété féminine certifiée -- Prix IG GESTION DE PATRIMOINE, Anik Lehouiller

Suzanne Murray

Chef de la direction et fondatrice

Groupe AXDEV Région de la Montérégie

De plus, Les Affaires décerne le 19e prix Réalisations à madame Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital Management. Leader en finance et femme d'affaires visionnaire, Mme Méthot a contribué à la création d'un écosystème propice au développement des technologies propres au Québec, au Canada et à l'international. Ardente supporter des femmes en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques et finance, elle préside le chapitre Québec du Billion Dollar Fund for Women.

EY remet le prix Impact féminin Grande entreprise à la Banque de développement du Canada (BDC). Comprenant ce que signifie être propriétaire d'entreprise, BDC se définit fièrement comme LA banque des entrepreneurs. Elle priorise concrètement le soutien financier et non financier aux femmes entrepreneures à toutes les étapes de leur parcours et collabore aux succès des entrepreneures membres du programme Développement économique Féminin.

Réseau des Femmes d'affaires du Québec (RFAQ)

Le Réseau des Femmes d'affaires du Québec contribue depuis 38 ans au leadership féminin, au développement économique et à l'épanouissement professionnel de ses membres. Il est le partenaire privilégié du succès des femmes en facilitant leur accès aux marchés et en créant des relations d'affaires et humaines durables.

Pour plus d'information sur les Prix et le gala : www.prix.rfaq.com et www.def.rfaq.ca.

SOURCE Réseau des Femmes d'affaires du Québec Inc.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 22:30 et diffusé par :