Weatherford présentera de nouvelles technologies pétrolières à la conférence ADIPEC 2019





Le PDG discutera de la transformation numérique et des partenariats stratégiques ;

Les présidents des gammes de produits participeront à des sessions techniques portant sur l'évaluation de la formation, le forage, la complétion et la production

HOUSTON, 6 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (OTC-PINK : WFTIQ) présentera ses technologies de champs pétrolifères de premier plan et sa vision de leader du secteur lors de l'édition 2019 de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) qui se tiendra du 11 au 14 novembre 2019.

Le lundi 11 novembre à midi, Weatherford présentera la toute première solution de mesure de débit pilotée par Production 4.0tmIntelligence dans la halle 8, sur le stand n°8210. Cette technologie donne aux opérateurs la possibilité de réduire les dépenses de capital et d'exploitation tout en augmentant la fréquence et la précision des tests de puits.

Le mardi 12 novembre à 13 heures, dans la salle de conférence B, Mark A. McCollum, le président et chef de la direction de Weatherford, participera à un panel pour discuter des raisons pour lesquelles la transformation numérique transcende technologies et nécessite des partenariats stratégiques solides, un accès à des compétences spécialisées et une culture d'échec rapide.

Trois présidents de gamme de produits Weatherford discuteront des avancées technologiques en matière d'évaluation de formation, de forage, de complétion et de production lors de la conférence technique ADIPEC :

Mark Hopmann , président de la complétion : « Unconventional: The Next Step Change » (Atypique : la prochaine étape de transformation)

(mardi 12 novembre à 11 h 30, salle de conférence A)

, président de la complétion : « Unconventional: The Next Step Change » (Atypique : la prochaine étape de transformation) (mardi 12 novembre à 11 h 30, salle de conférence A) Kyle Chapman , président de la production : « Creating Industry Partnerships to Maximize Operational and Commercial Value » (Établir des partenariats au sein de l'industrie pour maximiser la valeur opérationnelle et commerciale)

(mercredi 13 novembre à 9 h 30, salle de conférence A)

, président de la production : « Creating Industry Partnerships to Maximize Operational and Commercial Value » (Établir des partenariats au sein de l'industrie pour maximiser la valeur opérationnelle et commerciale) (mercredi 13 novembre à 9 h 30, salle de conférence A) Etienne Roux , président de l'évaluation de la formation et des forages : « New Business Models for Oil and Gas: Integrating Operators and Service Providers » (Nouveaux modèles commerciaux pour le pétrole et le gaz : intégration des opérateurs et des fournisseurs de services)

(mercredi 13 novembre à 11 h 30, salle de conférence A)

Weatherford abordera également les défis et les opportunités qui se présentent en matière d'évaluation de formation, de forage, de complétion, de production et d'intervention dans le cadre d'une série de présentations techniques quotidiennes d'une durée de 15 minutes qui seront organisées sur son stand :

11 h 00 : Integrate Drilling Technologies to Safely Reach TD and Maximize Reservoir Exposure (Intégrer des technologies de forage afin d'atteindre la profondeur totale en toute sécurité et optimiser l'exposition du réservoir)

11 h 30 : Never Sidetrack Off a Cement Plug Again Using a Single-Trip Openhole Cement and Sidetrack System (Ne plus jamais rater la mise en place d'un bouchon de ciment grâce à un système de cimentation et déviation en une seule manoeuvre à puits ouvert)

12 h : Be True to Your High-Flow Assets (Rester fidèle à ses actifs à haut débit)

12 h 30 : Transform Downhole Uncertainty into Informed Decisions (Transformer les incertitudes de fond de trou en décisions éclairées)

13 h 00 : Take Charge of Pressure Control (Prendre en charge le contrôle de la pression)

13 h 30 : Withstand the Test of Time with an Advanced P&A Service (Résister à l'épreuve du temps avec un service avancé de rebouchage et d'abandon)

14 h 00 : Install the Upper and Lower Completion in Just One Trip (Installer les complétions supérieures et inférieures en une seule manoeuvre)

14 h 30 : Maximize Production Performance Asset-Wide (Maximiser les performances de production à l'échelle de l'actif)

15 h 00 : Rejuvenating Mature Fields (Donner un coup de jeune aux champs matures)

16 h 00 : Expedite Liner Installation, Establish Long-Term Integrity, and Withstand High Pressures (Accélérer l'installation du revêtement, instaurer une intégrité à long terme et résister aux fortes pressions)

16 h 30 : VØ-Rated Cementer Significantly Reduces Costs in the Arabian Gulf (Le ciment dont l'étanchéité au gaz a été déterminée selon l'échelle VØ réduit considérablement les coûts dans le golfe Persique)

À propos de Weatherford

Weatherford est l'une des plus grandes multinationales dans le domaine des services sur champs pétroliers proposant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de 620 sites, y compris des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie plus de 24 000 personnes. Pour plus d'informations, consultez le site www.weatherford.com et connectez-vous à Weatherford sur LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube.

Contact :

Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Première vice-présidente en charge de l'engagement des parties prenantes et directrice du marketing

