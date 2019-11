FLIR lance le Fido X4, détecteur portable de traces d'explosifs, haut de gamme





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui le lancement de FLIR Fido® X4, la toute dernière version et la version la plus aboutie de son détecteur portable de traces d'explosifs, haut de gamme. Le Fido X4 offre une sensibilité inégalée pour une large gamme d'explosifs, afin que les utilisateurs puissent facilement détecter les menaces à des niveaux hors d'atteinte pour d'autres dispositifs.

La technologie de détection TrueTrace® de FLIR Systems présente une nouvelle matrice de capteurs à cinq canaux, assurant une couverture étendue des menaces. TrueTrace est capable de détecter avec précision une large gamme d'explosifs du niveau du nanogramme à celui du sous-nanogramme, notamment les explosifs militaires, commerciaux, improvisés et de fabrication artisanale, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des renseignements exploitables grâce à l'identification des menaces en seulement dix secondes.

Un kit d'intégration matérielle FLIR PackBot® permettra de synchroniser le Fido X4 avec le véhicule terrestre sans pilote (Unmanned Ground Vehicle, UGV), de la Société, lequel est largement utilisé dans le cadre de la neutralisation des explosifs, des munitions et des bombes. L'adaptabilité à de multiples plateformes, de Fido permettra aux utilisateurs du dispositif de passer du mode opération portable au mode systèmes sans pilote, pour une détection des menaces à distance.

« Notre nouveau Fido X4 est prêt pour les missions de toutes les applications sensibles en matière de sécurité, des points de contrôle à volume élevé, aux contrôles aléatoires, en passant par les patrouilles à pied et les opérations à distance, et se rend partout où l'on a besoin de lui », a déclaré David Ray, président de l'unité commerciale Gouvernement et défense, de FLIR Systems. « FLIR s'engage à fournir aux opérateurs des solutions de détection intelligentes qui les protègent du danger. Grâce à plusieurs milliers de dispositifs Fido d'ores et déjà déployés dans plus de 40 pays, le X4 s'appuie sur un modèle de réussite pour le personnel militaire et de sécurité publique à travers le monde. »

Pesant trois livres et élaboré de manière ergonomique pour minimiser la fatigue de l'opérateur, le Fido X4 est conçu pour les opérations de longue durée pouvant aller jusqu'à 16 heures, grâce à deux batteries de 8 heures remplaçables à chaud. La nouvelle interface utilisateur, simplifiée du X4 intègre des tutoriels vidéo embarqués, des instructions utilisateur, ainsi que des alarmes à code couleur fournissant des indicateurs de force pour des opérations rapides et décisives. Les analyses et les rapports sont facilités grâce à de multiples options de connectivité, afin que les données essentielles soient rapidement partagées.

FLIR et les partenaires de distribution autorisés de FLIR acceptent actuellement les précommandes du Fido X4, et les livraisons débuteront en décembre 2019. Le kit d'intégration matérielle PackBot est en cours de développement pour 2020.

Pour en savoir plus, ou pour commander le FLIR Fido X4, rendez-vous sur https://www.flir.com/x4/.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l'une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d'être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d'existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

