BlackRock(md) Canada annonce une mise à jour du niveau de risque





TORONTO, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK) annonce aujourd'hui la mise à jour du niveau de risque de placement des parts libellées en dollars américains (les « parts en dollars américains ») du fonds négocié en bourse (le « FNB iShares ») indiqué ci?après.

Nom du FNB iShares Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF ? parts en dollars américains (TSX: XEC.U) Moyen Moyen à élevé

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement associé aux FNB iShares, il suffit d'appeler au 1 855 255?5951 ou d'écrire à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d'investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières, nous offrons à nos clients les solutions dont ils ont besoin pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus importants. En date du 30 septembre 2019, la société gérait des actifs de l'ordre d'environ 6,96 billions de dollars américains pour le compte d'investisseurs partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/ca | Twitter: @BlackRockCA | LinkedIn: www.linkedin.com/company/blackrock.



À propos d'iShares

iShares tire parti des possibilités qu'offrent les marchés pour combler les besoins en constante évolution des investisseurs. Grâce à plus de 20 ans d'expérience, à une gamme de plus de 900 FNB de calibre mondial et à un actif sous gestion de plus de 2 billions de dollars américains au 30 septembre 2019, iShares continue d'ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l'équipe d'experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock, à qui est confiée la gestion d'un patrimoine plus riche que nulle autre société de placement1.

MSCI est une marque de commerce de MSCI, Inc. (« MSCI »). Le XEC est autorisé à utiliser la marque MSCI aux termes d'une convention de licence intervenue entre MSCI et BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »), qui vise notamment la licence octroyée à BTC pour l'utilisation des indices. BTC a octroyé à BlackRock Canada une sous-licence pour l'utilisation de cette marque. MSCI ne parraine pas le XEC, ne le garantit pas, ne vend pas ses parts ni n'en fait la promotion, et elle ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d'investir dans le XEC ni ne pose aucune condition et ne donne aucune garantie à cet égard.

iSHARES est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États?Unis et ailleurs, utilisée sous licence. © Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée 2019. Tous droits réservés.

_______________________

1 D'après un actif sous gestion de 6,96 billions de dollars américains au 30 septembre 2019.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Maeve Hannigan, BlackRock Communications, 416 564-1540, maeve.hannigan@blackrock.com

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 18:25 et diffusé par :