Takeda inaugure une nouvelle installation de fabrication de vaccins contre la dengue en Allemagne





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui l'ouverture de ses installations de fabrication à Singen, en Allemagne, pour son vaccin candidat contre la dengue, le TAK-003. L'usine de vaccins de Singen sera utilisée pour la formulation, le remplissage, la finition et le conditionnement secondaire du candidat vaccin contre la dengue, en commençant par la ligne de conditionnement. Takeda a investi plus de 130 millions d'euros et emploiera jusqu'à 200 personnes sur le site de production de vaccins.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement. On estime qu'elle cause environ 390 millions d'infections et près de 20 000 décès chaque année dans le monde.2

« Ce projet fait partie de nos investissements les plus importants au sein de notre réseau mondial de fabrication. Nous sommes fiers d'ouvrir cette nouveau site de production stérile à la pointe de la technologie, qui combine un haut degré d'automatisation avec les technologies numériques et de données les plus avancées », a déclaré Thomas Wozniewski, responsable mondial de la fabrication et de l'approvisionnement. « Notre site de Singen a été choisi pour cet investissement car nos employés possèdent une vaste expérience dans la technologie de lyophilisation, qui est essentielle au processus de fabrication du vaccin candidat contre la dengue de Takeda ».

« Cette nouvelle unité de production étend l'empreinte mondiale de Takeda dans la fabrication de vaccins au-delà de Hikari, au Japon, et renforce notre capacité à produire de manière à répondre à la demande mondiale que nous prévoyons pour ce vaccin », a déclaré Rajeev Venkayya, PDG et Directeur de l'unité mondiale Vaccin chez Takeda.

Les premières briques ont été posées fin 2016 et l'usine est maintenant prête à commencer la production pour l'emballage, avec l'objectif de lancer une production de bout en bout peu avant l'obtention de la licence.

Le candidat vaccin contre la dengue de Takeda fait actuellement l'objet d'une étude mondiale de Phase 3, multicentrique, en double insu, randomisée et contrôlée contre placebo, pour évaluer l'efficacité, l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin contre la dengue tétravalent administré par voie sous-cutanée aux enfants et adolescents âgés entre 4 et 16 ans en bonne santé. Takeda a annoncé que son étude satisfaisait au critère principal d'efficacité en janvier 2019. Les premiers résultats interprétables de l'étude TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study) ont montré que le vaccin expérimental vivant atténué contre la dengue tétravalente était efficace pour prévenir la dengue causée par l'un des quatre sérotypes du virus. L'essai TIDES est en cours et d'autres résultats seront publiés plus tard cette année, tout comme les résultats d'autres études de Phase 3. Le vaccin candidat de Takeda contre la dengue n'est actuellement homologué nulle part dans le monde.

À propos du candidat vaccin contre la dengue de Takeda (TAK-003)

Le vaccin candidat tétravalent contre la dengue de Takeda (TAK-003) repose sur un virus de dengue de sérotype 2 atténué vivant, qui constitue « l'épine dorsale » génétique des quatre virus vaccinaux.3 Les données cliniques de Phases 1 et 2 chez les enfants et les adolescents ont montré que le TAK-003 induisait des réponses immunitaires contre les quatre sérotypes de dengue, chez les participants séropositifs et séronégatifs, et que le vaccin était généralement sûr et bien toléré.4,5,6,7

À propos de l'engagement de Takeda envers les vaccinations

Les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès chaque année et ont transformé la santé publique mondiale.8 Au cours des 70 dernières années, Takeda a fourni des vaccins pour protéger la santé de la population japonaise. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Takeda dans le domaine des vaccins a recours à l'innovation pour s'attaquer à certaines des maladies infectieuses les plus complexes au monde, comme la dengue, le virus Zika et le norovirus. Notre équipe possède une feuille de route exceptionnelle et une mine de connaissances en matière de développement, de fabrication et d'accès mondial aux vaccins afin de faire progresser un portefeuille de vaccins répondant à certains des besoins les plus pressants en matière de santé publique dans le monde. Pour plus d'informations, visitez notre site www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, gastroentérologie (GI), neurosciences et maladies rares. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés en faveur de vaccins et de thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda se sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

