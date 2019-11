Sondage : plus du tiers des travailleurs au Canada affirment que leurs déplacements sont stressants





36 % des travailleurs au Canada estiment que leurs déplacements sont trop longs

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Les employés canadiens sont-ils stressés avant même d'arriver au bureau? Selon un nouveau sondage réalisé par le cabinet mondial de recrutement Robert Half, plus du tiers des professionnels (35 %) affirment que leurs déplacements pour se rendre au travail et en revenir sont stressants.

De plus, 36 % des répondants se sont plaints du fait que leurs déplacements pour se rendre au bureau sont trop longs, une augmentation de 28 % par rapport au résultat obtenu lors d'un sondage semblable mené en 2017. Les professionnels ont indiqué qu'ils passent en moyenne 53 minutes à se rendre au travail et à en revenir chaque jour, et plus du quart (26 %) ont affirmé que leur temps de déplacement dépasse une heure.

Dans un sondage distinct, les gestionnaires principaux ont indiqué que leur entreprise offre des horaires flexibles afin d'éviter les heures de pointe (37 %) et le télétravail (30 %) en vue de contribuer à diminuer les déplacements stressants des employés.

« Les déplacements des professionnels donnent souvent le ton de leur journée. Le fait de devoir composer avec un déplacement long ou frustrant jusqu'au bureau peut avoir une incidence à long terme sur le moral, le rendement et la rétention des employés, a déclaré David King, président de district principal pour Robert Half. Alors que les effectifs deviennent plus dispersés, les organisations doivent offrir des solutions de façon proactive pour contribuer à gérer et alléger le stress lié aux déplacements pour se rendre au travail et en revenir, tout en gardant le cap sur les priorités de l'entreprise. »

M. King a ajouté : « Des avantages indirects comme des horaires flexibles, des options de télétravail, le remboursement des frais de transport en commun ou des ressources liées au covoiturage sont intéressants pour les employés actuels et éventuels parce qu'ils leur permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Au bout du compte, les entreprises qui offrent un soutien aux travailleurs pour les aider à profiter davantage de leur vie, tant au bureau qu'à l'extérieur du bureau, favorisent la concentration, la motivation et la fidélisation des équipes. »

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Ils sont fondés sur les réponses de plus de 500 travailleurs canadiens âgés de 18 ans ou plus travaillant dans des bureaux, et de plus de 600 gestionnaires principaux travaillant dans des entreprises canadiennes qui comptent 20 employés ou plus.

