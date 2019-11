WSP annonce de solides résultats pour le 3e trimestre de 2019 et l'année en cours





MONTRÉAL, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) ("WSP" ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre terminé le 28 septembre 2019.



FAITS SAILLANTS DU 3e TRIMESTRE 2019

Produits des activités ordinaires de 2,2 G$ et produits des activités ordinaires nets* de 1,7 G$ pour le trimestre, en hausse respectivement de 15,2 % et de 15,3 % par rapport au troisième trimestre de 2018. La croissance interne des produits des activités ordinaires nets s'est élevée à 4,4 % pour le trimestre et à 3,3 % pour l'exercice à ce jour, ce qui est conforme aux attentes de la direction pour l'exercice.



Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 168,7 M$ pour le trimestre, en hausse de 44,2 M$, ou 35,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2018.



BAIIA ajusté* de 288,2 M$ pour le trimestre, en hausse de 100,7 M$, ou 53,7 %, par rapport à 187.5 M$ au troisième trimestre de 2018. Cette hausse importante du BAIIA ajusté est en grande partie attribuable à l'adoption d'IFRS 16 Contrats de location, en vigueur depuis le 1 er janvier 2019. Compte non tenu de l'incidence estimée d'IFRS 16 Contrats de location, le BAIIA ajusté pro forma* se serait établi à 224,0 M$, soit une hausse de 36,5 M$, ou 19,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2018.



janvier 2019. Compte non tenu de l'incidence estimée d'IFRS 16 Contrats de location, le BAIIA ajusté pro forma* se serait établi à 224,0 M$, soit une hausse de 36,5 M$, ou 19,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2018. Marge du BAIIA ajusté* de 17,0 % pour le trimestre, contre 12,7 % au troisième trimestre de 2018. Cette hausse importante découle principalement de l'adoption d'IFRS 16 Contrats de location. Compte non tenu de l'incidence estimée d'IFRS 16 Contrats de location, la marge du BAIIA ajusté pro forma* se serait établie à 13,2 %.



Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 93,7 M$, ou 0,89 $ par action, en hausse respectivement de 6,0 $ et de 0,05 $ par rapport au troisième trimestre de 2018. Compte non tenu de l'incidence estimée d'IFRS 16 Contrats de location, le résultat net pro forma attribuable aux actionnaires** se serait établi à 98,8 M$, ou 0,94 $ par action.



Résultat net ajusté* de 99,8 M$ pour le trimestre, ou 0,95 $ par action, respectivement en hausse de 0,5 M$ et stable par rapport au troisième trimestre de 2018. Compte non tenu de l'incidence estimée d'IFRS 16 Contrats de location, le résultat net ajusté pro forma* se serait établi à 104,9 M$, ou 1,00 $ par action.



Carnet de commandes* s'établissant à 7,9 G$ en date du 28 septembre 2019, représentant 10,5 mois de produits des activités ordinaires, soit une augmentation de 227,0 M$, ou 3,0 %, par rapport à 7,7 G$ au 31 décembre 2018, et de 1,4 G$, ou 21,5 %, par rapport au 29 septembre 2018. La croissance interne du carnet de commandes s'est élevée à 2,4 % par rapport au 31 décembre 2018, et à 4,7 % par rapport au 29 septembre 2018.

Le délai de recouvrement* s'établissait à 80 jours en date du 28 septembre 2019, ce qui est conforme aux attentes de la direction, et est légèrement plus long que les 76 jours au 29 septembre 2018, en raison surtout de l'acquisition de Berger Group Holdings, Inc. (« Louis Berger »). Compte non tenu de l'incidence de Louis Berger, le délai de recouvrement pro forma au 28 septembre 2019 aurait été de 76 jours.



Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 388,8 M$ pour la période de neuf mois close le 28 septembre 2019, en comparaison de 332,3 M$ pour la même période en 2018.



Flux de trésorerie disponibles sur 12 mois continus* de 423,9 M$, ce qui correspond à 147 % du résultat net attribuable aux actionnaires.



En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté* s'établit à 1,4 fois, ce qui est conforme à notre fourchette cible. Compte non tenu de l'incidence estimée de l'adoption d'IFRS 16 Contrats de location, en incluant le BAIIA ajusté pro forma sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté se serait établi à 1,7 fois.



Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action, et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (« RRD ») de 51,2 %.



L'intégration et la restructuration des activités de Louis Berger se déroulent comme prévu.

« Nous sommes satisfaits de notre rendement pour le troisième trimestre de 2019. Après un début d'année lent dans certains pays, nos résultats démontrent la résilience de notre modèle économique et les bénéfices découlant de notre envergure, de notre diversification géographique et de nos marchés. De plus, les acquisitions que nous avons réalisées récemment nous positionnent pour l'atteinte des objectifs de notre Plan stratégique mondial 2019?2021 », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Grâce à notre solide performance depuis le début de l'année, nous prévoyons maintenant que nos produits des activités ordinaires nets et notre BAIIA ajusté pour l'ensemble de 2019 seront à l'extrémité supérieure des perspectives fournies dans le rapport de gestion du 2e trimestre », a-t-il ajouté.

CHANGEMENTS AU NIVEAU DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION

WSP a annoncé aujourd'hui qu'à compter de mars 2020, Alain Michaud, actuellement vice-président principal, Performance opérationnelle et initiatives stratégiques, occupera le poste de chef de la direction financière. Cette nomination fait suite à l'annonce du départ de Bruno Roy qui, après un mandat de trois ans, quittera WSP à la fin de mars 2020 pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles et personnelles. D'ici là, Bruno continuera dans son rôle actuel et travaillera en étroite collaboration avec Alain, afin d'assurer une transition en douceur.

« Au nom de tous les employés de WSP et de notre conseil d'administration, j'aimerais remercier Bruno pour son leadership financier au cours des trois dernières années et ses nombreuses contributions à l'amélioration de notre performance opérationnelle. Bruno a été un membre apprécié de notre équipe de direction mondiale et a contribué non seulement à la réalisation du Plan stratégique mondial 2015?2018 de WSP, mais aussi, comme en témoignent nos résultats depuis le début de l'année, au lancement réussi du Plan stratégique mondial 2019?2021 », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. «Je lui souhaite beaucoup de succès dans toutes ses entreprises futures. »

Pour sa part, Bruno Roy a eu le commentaire suivant : « J'aimerais remercier personnellement le conseil d'administration, Alex et notre équipe de direction mondiale pour ce privilège que j'ai eu d'agir à titre de chef de la direction financière de WSP. Je suis au service de la société depuis trois ans et je suis fier de nos réalisations au cours de cette période. Je quitte une entreprise solide sur le plan financier comme sur le plan opérationnel. J'ai pleine confiance que WSP continuera d'offrir de la valeur à ses employés, clients et actionnaires. Je suis fier d'avoir fait partie d'une équipe talentueuse et de ce que représente WSP. »

Alain Michaud s'est joint à WSP en mars 2019 à titre de vice-président principal, Performance opérationnelle et initiatives stratégiques. Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera l'ensemble des activités ainsi que l'organisation financière mondiale de WSP, ce qui comprend la planification et l'analyse financières, la structure du capital, la fiscalité, la gestion des actifs et des risques, les audits internes et la trésorerie. Alain possède plus de 25 ans d'expérience en finance, acquise principalement à titre d'associé chez PwC Canada. Il détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke et a obtenu son titre de CPA, CA en 1997. Alain Michaud, qui continuera de relever d'Alexandre L'Heureux, continuera à faire partie de l'équipe de direction mondiale de WSP.

« Nous sommes ravis d'accueillir Alain dans ses nouvelles fonctions. Depuis qu'il s'est joint à WSP, il a déjà eu un impact en fournissant un leadership solide à notre équipe, et nous savons que cet impact se poursuivra. L'expérience professionnelle d'Alain, sa connaissance intime de WSP et ses antécédents en matière de services professionnels font de lui le candidat idéal pour ce rôle de leadership clé et pour appuyer tant la vision que les objectifs de croissance de WSP. Le processus d'élaboration d'un plan de transition pour le poste actuel d'Alain est en cours », a ajouté Alexandre L'Heureux.

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 janvier 2020, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 31 décembre 2019.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du troisième trimestre de l'exercice 2019 comprenant les états financiers intérimaires, consolidés et non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du troisième trimestre de l'exercice 2019, y compris le rapport de gestion et les états financiers intérimaires, consolidés et non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

WSP tiendra une conférence téléphonique à 8 h (heure de l'Est) le 6 novembre 2019 afin de commenter ces résultats.

Pour participer à la conférence, veuillez composer le 1-647-427-2309 ou le 1-866-521-4907 (sans frais). Une présentation des résultats du troisième trimestre de l'exercice 2019 sera disponible le même jour à l'adresse www.wsp.com, section Investisseurs, sous le répertoire Présentations et événements. La conférence téléphonique et la présentation seront diffusées en direct via Internet et archivées dans la section Investisseurs du site Web de WSP.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION Troisièmes trimestres

clos les Périodes de neuf mois

closes les (en millions de dollars, sauf le nombre d'actions et les données par action) 28 septembre

2019 29 septembre

2018 28 septembre

2019 29 septembre

2018 Produits des activités ordinaires 2 221,5 $ 1 927,6 $ 6 706,8 $ 5 864,2 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 527,9 $ 458,8 $ 1 581,2 $ 1 384,6 $ Produits des activités ordinaires nets* 1 693,6 $ 1 468,8 $ 5 125,6 $ 4 479,6 $ BAIIA ajusté* 288,2 $ 187,5 $ 770,5 $ 490,5 $ Coûts d'acquisition, d'intégration et de restructuration* 8,3 $ 15,2 $ 32,7 $ 40,6 $ BAIIA* 279,9 $ 172,3 $ 737,8 $ 449,9 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 23,1 $ 23,7 $ 72,0 $ 72,7 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 24,9 $ 22,9 $ 73,2 $ 67,2 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d'utilisation 60,6 $ ? $ 178,8 $ ? $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts

des entreprises associées 2,0 $ 0,3 $ 5,1 $ 1,0 $ Déduire : produits d'intérêts (0,6 ) $ (0,9 ) $ (3,6 ) $ (2,6 ) $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 168,7 $ 124,5 $ 405,1 $ 306,4 $ Charges de financement nettes 41,5 $ 9,8 $ 73,6 $ 36,8 $ Résultat avant impôt 127,2 $ 114,7 $ 331,5 $ 269,6 $ Charge d'impôt sur le résultat 33,5 $ 26,8 $ 86,6 $ 64,2 $ Résultat net 93,7 $ 87,9 $ 244,9 $ 205,4 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de WSP Global Inc. 93,7 $ 87,7 $ 246,0 $ 204,8 $ Participations ne donnant pas le contrôle ? $ 0,2 $ (1,1 ) $ 0,6 $ Résultat net de base par action 0,89 $ 0,84 $ 2,34 $ 1,97 $ Résultat net dilué par action 0,89 $ 0,84 $ 2,33 $ 1,97 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions 105 317 110 104 071 770 105 012 335 103 861 665 Nombre moyen pondéré dilué d'actions 105 735 978 104 338 927 105 439 494 104 109 088

* Les mesures non conformes aux IFRS et l'indication du rapprochement avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable, le cas échéant, sont décrites dans la section « Glossaire » du rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 28 septembre 2019.

** Le résultat net pro forma attribuable aux actionnaires est un calcul indicatif du résultat net attribuable aux actionnaires, effectué comme si la Société n'avait pas adopté IFRS 16 Contrats de location en date du 1er janvier 2019. Cette mesure n'a pas de définition normalisée prescrite par les IFRS et, par conséquent, d'autres émetteurs pourraient présenter une mesure portant un nom semblable, mais définie différemment. Ainsi, cette mesure pourrait ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Cette mesure permet plutôt de comparer le rendement de la Société en 2019 avec celui obtenu en 2018.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉS) Aux (en millions de dollars canadiens) 28 septembre 2019 31 décembre 2018 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie (note 4) 215,2 254,7 Créances clients, charges payées d'avance et autres créances 1 799,2 1 857,6 Actif d'impôt exigible 13,3 13,6 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 1 165,4 1 116,1 3 193,1 3 242,0 Actifs non courants Actifs au titre de droits d'utilisation (note 5) 909,0 ? Immobilisations corporelles 324,6 350,6 Immobilisations incorporelles 297,3 367,7 Goodwill (note 6) 3 448,2 3 493,2 Actifs d'impôt différé 121,9 116,1 Autres actifs 213,4 197,0 5 314,4 4 524,6 Total de l'actif 8 507,5 7 766,6 Passif Passifs courants Dettes d'exploitation et charges à payer 1 578,8 1 787,5 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 653,9 678,3 Passif d'impôt exigible 53,0 52,1 Dividendes à payer aux actionnaires (note 12) 39,6 39,2 Partie courante de l'obligation locative (note 5) 196,9 ? Partie courante de la dette à long terme (note 7) 41,5 56,8 2 563,7 2 613,9 Passifs non courants Dette à long terme (note 7) 1 475,8 1 467,9 Obligation locative (note 5) 822,9 ? Provisions 77,1 153,1 Obligations au titre des prestations de retraite 221,6 197,7 Passifs d'impôt différé 70,5 74,3 2 667,9 1 893,0 Total du passif 5 231,6 4 506,9 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de WSP Global Inc. 3 282,0 3 259,0 Participation ne donnant pas le contrôle (6,1 ) 0,7 Total des capitaux propres 3 275,9 3 259,7 Total du passif et des capitaux propres 8 507,5 7 766,6





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉS) Troisième trimestre clos le

Cumul annuel au

(en millions de dollars canadiens) 28 septembre

2019 29 septembre

2018 28 septembre

2019 29 septembre

2018 $ $ $ $ Activités d'exploitation Résultat net de la période 93,7 87,9 244,9 205,4 Ajustements (note 13a) 110,4 17,3 290,8 98,4 Charge d'impôt sur le résultat 33,5 26,8 86,6 64,2 Impôt payé (21,4 ) (10,7 ) (68,4 ) (51,8 ) Charges financières nettes (note 11) 41,5 9,8 73,6 36,8 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 13b) 6,8 130,3 (238,7 ) (20,7 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 264,5 261,4 388,8 332,3 Activités de financement Dividendes versés aux actionnaires de WSP Global Inc. (19,1 ) (19,5 ) (58,3 ) (59,3 ) Remboursement net de la dette à long terme (135,7 ) (180,7 ) (1,1 ) (120,0 ) Charges de financement nettes payées (28,3 ) (11,0 ) (47,1 ) (37,7 ) Paiements de loyers (note 5) (63,7 ) ? (193,7 ) ? Émission d'actions ordinaires, déduction faite des frais d'émission 12,3 0,4 12,8 1,4 Dividendes versés au titre des participations ne donnant pas le contrôle (5,7 ) ? (5,7 ) ? Flux de trésorerie liés aux activités de financement (240,2 ) (210,8 ) (293,1 ) (215,6 ) Activités d'investissement Acquisitions d'entreprises (39,5 ) (1,5 ) (95,0 ) (47,1 ) Entrée d'immobilisations corporelles (20,1 ) (17,5 ) (56,5 ) (56,1 ) Produit de la cession d'immobilisations corporelles 2,2 1,1 10,6 2,3 Entrée d'immobilisations incorporelles (5,6 ) (6,8 ) (15,7 ) (21,5 ) Autres ? 0,1 ? 0,9 Diminution de la participation dans des entreprises associées et des coentreprises, montant net 3,8 ? 3,8 ? Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (59,2 ) (24,6 ) (152,8 ) (121,5 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie (1,4 ) (5,1 ) (8,8 ) (2,2 ) Variation de la trésorerie nette (36,3 ) 20,9 (65,9 ) (7,0 ) Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 224,3 150,7 253,9 178,6 Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période (note 4) 188,0 171,6 188,0 171,6

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, dans ce communiqué de presse, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS qui sont : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le carnet de commandes, les flux de trésorerie disponibles, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement ») et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion pour le troisième trimestre terminé le 28 septembre 2019, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société puisqu'elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

L'une des plus grandes entreprises de services professionnels au monde dans son secteur d'activité, WSP offre des services en génie et en conception à des clients dans de nombreux secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources, ainsi qu'industrie. Nous offrons, en outre, des services-conseils stratégiques. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, mais également des spécialistes de la conception, de la gestion de programme et de la construction. Avec environ 49 500 employés de talent travaillant dans des bureaux situés à travers le monde, nous occupons une place de choix pour réaliser des projets durables partout où nos clients ont besoin de nous. wsp.com/fr

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.





Isabelle Adjahi

Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications

Groupe WSP Global Inc.

Tél: (438) 843-7548

isabelle.adjahi@wsp.com

