HEXO Corp dépose son rapport annuel sur formulaire 40-F

GATINEAU, Québec, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») annonce que le 29 octobre 2019 son rapport annuel pour l'exercice clos le 31 juillet 2019 a été déposé sur formulaire 40-F (tel que modifié, y compris par l'intermédiaire du formulaire 40-F/A déposé le 31 octobre 2019, le « Rapport annuel 2019 ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »).



Le rapport annuel 2019 contient la notice annuelle 2019 de HEXO, ainsi que ses états financiers vérifiés et son rapport de gestion pour l'exercice terminé le 31 juillet 2019.

Le rapport annuel 2019 est disponible dans la section Investisseurs du site Web de HEXO et sur le site Web EDGAR de la SEC .

Les actionnaires de HEXO peuvent recevoir gratuitement une copie papier du rapport annuel 2019 ou des états financiers vérifiés en communiquant avec l'agent des transferts de HEXO, TSX Trust Company, par téléphone au 1-866-600-5869 ou par courriel à TMXEInvestorServices@tmx.com .

À propos d'HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui conçoit et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché mondial. Grâce à sa stratégie commerciale en étoile, HEXO Corp s'associe à des entreprises du Fortune 500, leur apportant la valeur de sa marque, sa technologie d'isolement des cannabinoïdes, son infrastructure sous licence et son expertise en réglementation, et tirant parti à son tour de leurs réseaux et capacités de distribution. HEXO Corp, l'une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, exploite des installations en Ontario et au Québec. La Société connaît également une croissance internationale, avec une présence en Grèce pour établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. L'entreprise dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis et Up Cannabis, ainsi que le marché médical avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, visitez le site hexocorp.com .

