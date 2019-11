Mise en garde à la population - Avis de ne pas consommer du veau haché vendu par Metro Plus Alimentation François Germain





QUÉBEC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal, en collaboration avec l'entreprise Metro Plus Alimentation François Germain, située au 1230, rue Notre-Dame Ouest, à Montréal, avisent la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie E. coli O26.

Dénomination du produit Format Lot visé « Veau gr. haché maigre reg » Poids variable Unités vendues portant l'une des dates d'emballage suivantes : 21OCT2019 22OCT2019 23OCT2019

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde était offert à la vente jusqu'au 24 octobre inclusivement, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était conditionné dans une barquette noire et enveloppé d'un film alimentaire transparent. L'étiquette du produit comporte, outre sa dénomination propre, de l'information concernant une cuisson sécuritaire.

L'exploitant procède volontairement au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cet avis par mesure de précaution. Il y a lieu de préciser qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé à ce jour au MAPAQ.

Les personnes qui ont le produit visé en leur possession sont donc avisées de ne pas le consommer. Elles doivent soit le retourner à l'établissement ou encore le jeter.

Bien qu'un aliment contaminé par E. coli O26 ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, la consommation d'un tel aliment peut occasionner des maladies graves, voire mortelles, qui se manifestent par de la diarrhée et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de deux à dix jours après la consommation de l'aliment contaminé. Des nausées, des vomissements et parfois de la fièvre peuvent y être associés. Lorsque ces symptômes se manifestent, on recommande fortement de consulter rapidement un médecin. La majorité des symptômes disparaissent dans les cinq à dix jours qui suivent.

Il est à noter qu'une cuisson adéquate de la viande détruit la bactérie E. coli dans tous les cas. La préparation de plats cuisinés, tels que sauce à spaghetti, pâté chinois ou pâté à la viande, nécessite un temps de cuisson assez long et une température suffisamment élevée pour détruire la bactérie.

Le MAPAQ tient à rappeler l'importance de respecter les consignes d'usage en ce qui a trait à la manipulation sécuritaire des aliments. Il est possible d'obtenir de l'information supplémentaire sur la manipulation sécuritaire des aliments en consultant la page Web suivante : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/MAPAQ_guide_consommateur.pdf.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées sont à même de les consulter dans la section «?Consommation des aliments?» du site Internet du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/consommation. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne, en visitant le www.mapaq.gouv.qc.ca/rappelsaliments, pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur Twitter à l'adresse suivante : www.twitter.com/MAPAQaliments.

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 16:42 et diffusé par :