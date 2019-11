Hydro-Québec rétablira le service d'ici la fin de la journée





MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec croit être en mesure de rétablir tous les clients toujours en panne à la suite de la tempête de vendredi d'ici la fin de la soirée, sauf pour les cas demandant des travaux de plus grande ampleur. Grâce aux 1 500 travailleurs sur le terrain, le service a été rétabli pour plus de 98 % des clients touchés par la tempête. Rappelons qu'au plus fort de l'événement, il y avait environ 990 000 clients en panne.

À 15 h mardi, le nombre de clients touché est passé sous la barre des 11 000. À noter que les données du bilan Info-pannes sur notre site Web incluent toutes les pannes au Québec, qu'elles soient liées ou non à la tempête de vendredi.

Les principales régions touchées demeurent l'Estrie, la Montérégie, le Centre-du-Québec, les Laurentides et la Chaudière-Appalaches.

Hydro-Québec tient à remercier les Québécois et les Québécoises pour leur patience et leur compréhension. Nous savons que la situation est difficile et nous tenons à vous assurer que nous faisons tout pour rétablir le courant le plus rapidement possible.

Le travail sur le terrain demeure ardu pour nos équipes. Il reste des centaines d'endroits où nous devons intervenir, souvent dans des secteurs difficiles d'accès. Les réparations, parfois très longues, ne redonnent le service qu'à un petit nombre de clients. 85% des pannes restantes comptent moins de 20 clients, et 50% comptent moins de 3 clients.

Dans certains secteurs, ce sont des tronçons complets de réseau qui sont à reconstruire. Ailleurs, des transformateurs et des poteaux sont à changer. Ces travaux nécessitent la préparation et la livraison de matériel partout sur le territoire du Québec.

Important message de sécurité

Pour la sécurité du public, il est primordial de ne pas s'approcher des fils électriques. Des professionnels sont sur le terrain en ce moment pour rétablir le service.

Nous invitons aussi les usagers de la route à la plus grande prudence aux abords de nos zones de travaux. On nous a signalé que des véhicules circulaient rapidement près de nos employés au travail.

Également, il ne faut absolument pas utiliser à l'intérieur des résidences des appareils de chauffage ou d'éclairage d'appoint à combustible, des génératrices ou des poêles portatifs conçus pour l'extérieur (barbecue). Le risque d'asphyxie et d'intoxication est important.

Enfin, nous faisons aussi appel à la plus grande vigilance en ce qui concerne les intoxications alimentaires. La plupart des contrats d'assurance habitation prévoient une couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au congélateur.

