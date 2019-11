Le Club des petits déjeuners célèbre 25 ans au service des enfants





BOUCHERVILLE, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Il y a 25 ans, le Club des petits déjeuners servait son tout premier petit déjeuner à l'école Lionel-Groulx de Longueuil. Depuis ce temps, le Club a bien grandi avec plus de 40 millions de petits déjeuners servis l'année dernière à plus de 243 000 enfants inscrits dans les 1 809 programmes de petits déjeuners auxquels l'organisme contribue. Pour célébrer son anniversaire, le Club des petits déjeuners a choisi d'honorer les artisans de son succès en faveur des enfants et de l'avancée de la nutrition en milieu scolaire.

Faits saillants :

Une centaine d'employés du Club des petits déjeuners se sont rendus dans un programme de petits déjeuners aux quatre coins du pays pour servir le petit déjeuner aux enfants.

Daniel Germain , président-fondateur du Club des petits déjeuners et Judith Barry , cofondatrice et directrice, impact et solutions durables ont servi le petit déjeuner à l'école Lionel-Groulx qui accueillait le tout premier club, il y a 25 ans. Pour l'occasion, Daniel et Judith étaient accompagnés de Thérèse De Clerck, ancienne directrice de l'École maintenant à la retraite.

Le Club a par la suite remercié les partenaires, bénévoles et employés ayant contribué à son succès lors d'une célébration retraçant les accomplissements et succès de ces vingt-cinq dernières années.

Vingt-cinq années après sa création, le Club des petits déjeuners demeure un acteur incontournable de la nutrition en milieu scolaire au Canada , seul pays du G7 n'ayant pas de programme national de nutrition scolaire.

Citations :

«?C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous célébrons aujourd'hui les 25 ans du Club. 25 années à nourrir le potentiel des enfants chaque matin, pour leur donner l'énergie d'atteindre leurs rêves. Chaque allié du Club qui s'est impliqué dans le parcours du Club a, à sa manière, contribué à notre grand projet de donner à tous les enfants une chance égale de réussite.?Et je vous remercie de continuer de croire, 25 ans plus tard, qu'ensemble, on peut faire une différence pour les jeunes, un petit déjeuner à la fois.?»

- Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners

«?La réussite du Club est avant tout un succès collectif et le résultat d'un vrai travail d'équipe. D'abord celui de Daniel et Judith qui portent cette cause depuis vingt-cinq ans maintenant. Ensuite, celui des bénévoles et des membres du personnel des écoles qui font en sorte d'assurer un service irréprochable chaque matin pour apporter nourriture et réconfort aux enfants. C'est aussi la passion des employés du Club, qui mettent tout en oeuvre pour que le plus d'enfants au pays puissent réaliser leur plein potentiel. Enfin, celui de nos partenaires et donateurs qui financent notre mission à hauteur de 95 % et sans qui nous ne pourrions être aussi présents.?»

- Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis 1994 à nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu'un programme de déjeuner, l'approche du Club repose sur l'engagement, la valorisation et le développement des capacités. Désormais présent sur l'ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243?000 enfants canadiens dans 1?809 établissements scolaires au pays.

