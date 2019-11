Andersen Global débute ses activités en Serbie





Andersen Global dispose désormais d'une présence en Serbie, grâce à un accord de collaboration avec Joksovi?, Stojanovi? & Partners (JSP), cabinet basé à Belgrade. L'équipe de 12 associés fournit des conseils juridiques à des entités publiques ainsi qu'à un grand nombre de clients d'affaires internationaux. Le cabinet se spécialise dans les domaines de pratique suivants : droit des affaires et droit commercial, fiscalité, aviation, marchés de capitaux, concurrence, règlement des litiges, emploi, énergie, technologies de l'information, propriété intellectuelle, assurance, fusions et acquisitions, immobilier, et marchés publics.

« Nous sommes fiers des conseils toujours ingénieux, fiables et professionnels que nous fournissons aux clients, et entendons continuer de proposer notre expertise à notre clientèle aussi bien locale qu'internationale », a déclaré Dragan Psodorov, directeur général du cabinet JSP. « Nos valeurs et nos objectifs s'inscrivent en phase avec ceux de l'organisation internationale Andersen Global, et nous sommes très impatients de collaborer avec une équipe de professionnels qui partagent notre vision de l'avenir. »

« La Serbie constitue un ajout important à la fois au sein de la région et du cabinet européen dans son ensemble », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « JSP dispose d'une vaste plateforme, qui est complémentaire avec les autres cabinets collaborateurs dans la région, ce qui renforce l'approche synergique indispensable à notre réussite. Par ailleurs, JSP entretient déjà des relations avec des cabinets renommés au niveau international. Ses relations bien établies ajoutent de l'envergure et des ressources supplémentaires à notre stratégie de gamme de services. JSP travaille également pour des clients au Monténégro, ce qui étend notre présence encore davantage dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, avec une présence dans plus de 160 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

