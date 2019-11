Des invités de marque et des élèves se réunissent au British Columbia Institute of Technology, à Burnaby, en C.-B., pour le lancement de la 15e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies





OTTAWA, Ontario, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) a fièrement procédé au lancement de sa 15e Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies (MST), qui vise à promouvoir auprès des élèves et des enseignants les possibilités de carrière exceptionnelles dans ces domaines partout au Canada.



SCC, en partenariat avec l'Industry Training Authority (ITA) et le British Columbia Institute of Technology (BCIT), a organisé le lancement officiel de la Semaine des MST le 5 novembre au BCIT. Parmi les invités de marque figuraient : Karen Creditor, présidente, Skills/Compétences Canada; Farnaz Riahi, dirigeante principale des finances, Industry Training Authority; Wayne Hand, Doyen, École de la construction et de l'environnement, British Columbia Institute of Technology; Jack Dupuis, médaillé d'argent au concours Technologie de la machinerie lourde au Mondial des métiers 2019, à Kazan, et prix « Meilleur de la nation » pour le Canada, et Clarissa Roque, récipiendaire d'un Médaillon d'excellence au concours Pâtisserie et confiserie, également au Mondial, à Kazan, en Russie.

Pour souligner le lancement officiel de la Semaine des MST, les invités de marque se sont affrontés dans le cadre d'un défi de lumières, à réussir le plus rapidement possible. Skills/Compétences Canada a profité du lancement pour annoncer que les 26 es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies auront lieu à Vancouver, les 28 et 29 mai 2020, au Centre des congrès.



Après le lancement officiel, environ 500 élèves d'écoles intermédiaires et secondaires de la région ont pu choisir parmi plus de 25 activités Essaie un métier et une technologie, animées par des enseignants et des experts de l'industrie. Parmi les activités proposées figuraient la conduite d'un chariot élévateur dans un chantier virtuel, la peinture d'une Ferrari au moyen d'une cabine de peinture virtuelle, l'usage d'outils électriques pour construire une tour géante Jenga, l'essai d'équipement d'usinage CNC, la réalisation de coiffures stylées, l'application d'extensions de cils et la participation à un concours de confection d'aliments. Tout au cours de la journée, les élèves ont pu prendre connaissance des cheminements scolaires et professionnels, tant intéressants qu'importants, au sein de multiples métiers et secteurs technologiques. En outre, la rencontre a mis en relief l'importance de l'utilisation de documents, l'une des neuf compétences essentielles aux professions dans les métiers et les technologies. Pour obtenir des précisions au sujet des neuf compétences essentielles, rendez-vous à la page Web consacrée aux compétences essentielles.

« Les compétences nécessaires à quiconque veut travailler dans les métiers spécialisés sont en train de changer en raison des avancées technologiques. La maîtrise de compétences techniques devient de plus en plus importante. La Semaine nationale des métiers spécialisés et des technologies a été créée afin de faire connaître les professions dans ces domaines parmi les jeunes du pays ainsi que les compétences requises pour réussir », a expliqué Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Tout au cours de la semaine, les organismes membres de SCC dans les provinces et les territoires tiendront des activités visant à promouvoir les métiers et les technologies au pays. Pour des précisions à ce sujet, visitez la page de la Semaine nationale des MST , sur le site Web de Skills/Compétences Canada.

Selon un rapport récent de Statistique Canada et du Forum canadien sur l'apprentissage, le Canada doit recruter plus de 165?000 nouveaux apprentis au cours des cinq prochaines années pour simplement répondre à la demande actuelle. Pour contribuer à l'économie du pays, il est essentiel de faire connaître et de promouvoir parmi les jeunes du Canada les possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.



Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale à but non lucratif. Comptant des organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, SCC, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes. Grâce aux liens uniques qu'elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l'organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d'oeuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre des occasions d'apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d'élèves, aux niveaux régional, provincial et territorial, et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour de plus ample information, rendez-vous à www.skillscompetencescanada.ca , ou appelez au 877-754-5226.

