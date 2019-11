Le « petit cheval de fer » : toujours debout en noir et or sur une nouvelle pièce de la Monnaie royale canadienne





OTTAWA, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Près de 400 ans après que les colons ont amené le cheval canadien en Nouvelle-France, le « petit cheval de fer » qui a contribué à bâtir notre pays a son moment de gloire sur une pièce en argent fin de la Monnaie royale canadienne alliant des placages d'or et de rhodium noir. OEuvre de Claude Thivierge, un artiste de Saint-Zotique (Québec), cette pièce fascinante montre deux têtes de cheval formant le symbole du yin et du yang ? une célébration du lien solide qui unit cette race exceptionnelle à l'histoire du Canada. À l'avers, l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II brille d'or sur un fond de rhodium noir. Cette splendide pièce, et bien d'autres articles de collection, sont en vente dès maintenant.

La Monnaie part également à la conquête des étoiles avec la pièce de 25 cents 2019 ? Premier Canadien dans l'espace, la toute première pièce trimétallique rendant hommage au voyage historique de Marc Garneau à bord de la navette spatiale Challenger en 1984. L'anneau externe en bronze, l'anneau interne en cupronickel et le centre en laiton représentent les différentes couches de l'atmosphère et mettent en relief chaque détail de la célèbre navette telle que vue par Tony Bianco dans cette reproduction d'une scène qui a marqué l'histoire du Canada il y a 35 ans. La pièce est vendue dans un emballage-présentoir coloré qui comprend un message de M. Garneau et le motif de l'écusson spécial qu'il portait sur sa combinaison lors de la mission.

De retour sur la terre ferme, la Monnaie souligne aussi la 25e saison des Toronto Raptors, champions en titre de la NBA, avec deux pièces mémorables. Les fiers partisans peuvent célébrer l'histoire sportive canadienne en se procurant une pièce de 1 oz en argent fin affichant le logo original des Raptors en couleurs et une pièce de 25 cents en acier plaqué nickel mettant en vedette le logo des griffes désormais bien connu, vendue dans un emballage-présentoir marqué d'un sceau en or rendant hommage au championnat de la NBA de 2019.

Parmi les autres pièces finement ciselées mises en vente ce mois-ci, notons :

la pièce de 200 $ à très haut relief en or pur 2019 ? Collection Pureté cristalline : Diamant Forevermark Black Label carré, une pièce conçue par Chris Reid et Rosina Li qui est sertie d'un véritable diamant carré;

la pièce de 50 $ en argent fin 2020 ? Petit train de Noël, la plus récente pièce de la Monnaie à comprendre un élément mobile fait d'argent;

la pièce de 50 $ en argent fin 2020 ? Plus vrai que nature : Le caribou, une nouvelle pièce qui a la forme du célèbre profil du caribou de la pièce de 25 cents;

la pièce de 500 $ en or pur 2019 ? 40 e anniversaire de la Feuille d'érable en or, frappée dans cinq onces d'or pur à 99,99 %;

anniversaire de la Feuille d'érable en or, frappée dans cinq onces d'or pur à 99,99 %; la pièce de 2 500 $ en or pur 2019 ? Into the Light ? Lion , une pièce de un kilo qui arbore une oeuvre acclamée de l'artiste animalier Robert Bateman représentant la savane africaine;

, une pièce de un kilo qui arbore une oeuvre acclamée de l'artiste animalier Robert Bateman représentant la savane africaine; la pièce de 5 cents en bronze 2020 ? Le front intérieur canadien : La pièce de 5 cents Victoire, un hommage à la version faite de tombac (un alliage de cuivre et d'étain) qui circulait durant la Seconde Guerre mondiale, époque où il fallait réserver le précieux nickel à l'usage des forces alliées;

la pièce de 30 $ en argent fin 2019 ? Magnifique envolée d'oiseaux : Aigles royaux, réalisée par l'artiste Pierre Leduc;

la pièce de 20 $ en argent fin 2020 ? Biscuits des Fêtes, ornée d'un bonhomme en pain d'épice fait de verre vénitien;

la pièce de 3 $ en argent fin 2019 ? Petits bonheurs de la vie au Canada : Aurore boréale, conçue par Steve Hepburn;

la pièce de 5 $ en argent fin 2019 ? Signes du zodiaque : Sagittaire, conçue par Jori van der Linde.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque pièce figurent à l'onglet « Magasinez » du www.monnaie.ca. Vous trouverez un aperçu des pièces ici.

Il est possible de commander tous ces produits directement auprès de la Monnaie en composant le 1-800-267-1871 au Canada et le 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou en se rendant sur le site Web de la Monnaie. Les pièces sont également en vente dans les boutiques de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et à Winnipeg, ainsi que par l'intermédiaire de son réseau mondial de marchands et de distributeurs, dont les établissements de Postes Canada participants.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

Renseignements

Alex Reeves

Chef principal, Affaires publiques

Téléphone : 613-884-6370

reeves@monnaie.ca

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 15:48 et diffusé par :