Robert Bernard s'associe avec Pneus Côté

ST-PAUL-D'ABBOTSFORD, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - ROBERT BERNARD annonce une association avec Pneus Côté

Toutes deux affiliées au réseau Point S, les entreprises Robert Bernard et Pneus Côté s'associent. Ainsi, Pneus Côté située au 1348 avenue du Phare Ouest à Matane est devenue, depuis le 1er octobre dernier, la 17e succursale de Robert Bernard.

À l'aube de ses 70 ans, le groupe Robert Bernard a eu à coeur au cours des dernières années de développer son réseau de succursales et poursuit ainsi son plan d'expansion.

« Nous avons vu l'opportunité d'élargir notre couverture géographique afin de mieux servir notre clientèle qui couvre ces territoires, autant dans le secteur commercial que pour les particuliers. Nous sommes très heureux de pouvoir maintenant offrir nos services dans le Bas St-Laurent et la Gaspésie », explique Jocelyn Bernard, Co-propriétaire de Robert Bernard.

Pneus Côté a pignon sur rue depuis 1967 et est une entreprise familiale au même titre que Robert Bernard. Étant soutenue par des valeurs similaires, cette association sera bénéfique de part et d'autre pour le développement du marché dans cette région.

À la suite de cette association et dans le but d'améliorer les services aux clients, il y a eu un transfert du volet distribution de pneus passager et camionnette de Pneus Côté vers Distribution Claude Côté de Rimouski.

Avec ces changements, Pneus Côté agira maintenant à titre de détaillant pour les pneus passager et camionnette et offrira des services mécaniques complets aux particuliers en plus d'opérer la distribution dans le secteur commercial.

L'ensemble de l'équipe de Pneus Côté demeure en place et assurera les mêmes standards de qualité. Le propriétaire actuel, M. Stéphane Côté, demeure également dans l'entreprise comme copropriétaire et occupera les mêmes fonctions.

À propos de Robert Bernard

Fondée en 1950 à St-Paul-d'Abbotsford, Robert Bernard est une entreprise familiale qui comprend aujourd'hui 17 succursales au Québec. Elle possède une longue tradition et une grande expertise avec ses 450 employés qui oeuvrent dans l'industrie des services mécaniques et des pneus. Le groupe opère également la seule usine hybride de rechapage de pneus Michelin au Canada.

