IEX Cloud ajoute des données d'événements d'entreprise à la plateforme de distribution de données financières

Les données Wall Street Horizon confèrent davantage de transparence aux moteurs de l'entreprise pour un large éventail d'acteurs sur le marché NEW YORK, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- IEX Cloud, une plateforme de distribution de données financières établissant de nouvelles normes en matière de facilité de distribution et d'utilisation de données financières, a annoncé ce jour qu'elle a intégré les données d'événements d'entreprise de Wall Street Horizon et les propose en tant que nouveau service de données Premium.

Les données Wall Street Horizon incluses dans IEX Cloud couvrent non seulement les événements d'entreprise habituels tels que les fusions et acquisitions, les rachats et les réunions d'actionnaires, mais aussi des détails plus approfondis, tels que les participations à des salons professionnels et les moteurs spécifiques au secteur comme les sorties de films dans l'industrie du divertissement et les réunions des comités consultatifs de la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) dans le secteur pharmaceutique.

« L'accès aux données ne devrait pas empêcher d'analyser la performance des actions et d'innover dans l'espace FinTech », a déclaré Jessica Murray, Opérations et partenariats stratégiques chez IEX Cloud. « Nous sommes ravis de travailler avec Wall Street Horizon pour fournir à nos utilisateurs encore plus d'informations sur les entreprises publiques, afin qu'ils puissent se concentrer sur la façon dont ils veulent utiliser ces données et non sur la façon dont ils les obtiennent au départ. »

Fondé en 2003, Wall Street Horizon est reconnu comme étant un chef de file du secteur en matière de données d'événements, qui intègre un grand nombre de sources primaires de données d'événements d'entreprise pour créer une vue actualisée des événements ayant une influence sur le marché.

« Nous sommes heureux qu'IEX Cloud ait choisi Wall Street Horizon en tant que premier partenaire du service de données Premium », a dit David Francoeur, vice-président de Wall Street Horizon. « Notre mission, en matière de connaissance du marché, est de proposer les meilleures données de l'industrie sur les événements d'entreprise afin d'aider les clients à trouver le rendement alpha et à atténuer les risques. Nous avons hâte d'innover avec IEX Cloud. »

En tant que premier fichier de données Premium d'IEX Cloud, le prix des données Wall Street Horizon est établi selon le principe de la facturation à l'utilisation, indépendamment de la répartition mensuelle des messages des abonnés. Sur IEX Cloud, Premium Data est conçu pour aller au-delà des données financières de base d'IEX Cloud, en offrant l'accès à des ensembles de données spécialisées provenant de partenaires sélectionnés grâce à l'API unique et facile à utiliser IEX Cloud.

Pour en savoir plus sur la façon de commencer à utiliser les données d'événements d'entreprise sur IEX Cloud, veuillez consulter notre documentation et nos Questions fréquentes sur les données Premium . Les créateurs de données intéressés par l'intégration avec IEX Cloud doivent s'adresser à data@iexcloud.io .

À propos d'IEX Cloud

IEX Cloud est une plateforme de distribution de données financières établissant de nouvelles normes en matière de facilité de livraison et d'utilisation de données financière. Lancée en mai 2019, la plateforme propose un modèle souple et accessible pour connecter les développeurs aux données financières conservées et fournit une API haute performance et des services personnalisés pour aider les utilisateurs à construire, lancer et faire évoluer leurs modèles, produits et entreprises. IEX Cloud est exploité indépendamment de l'indice phare d'IEX, Investors Exchange. En savoir plus sur www.cas.org .

