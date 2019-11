Transport de céréales du CN : un bon départ pour la campagne agricole de 2019-2020





WINNIPEG, Manitoba, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé que son transport de céréales de l'Ouest canadien a fracassé un autre record en octobre, avec des envois de 2,8 millions de tonnes métriques (MTM) de céréales et de produits céréaliers transformés. Le record précédent, établi en avril 2019, était de 2,7 MTM.



Le temps froid et humide de cet automne a compromis le rythme des envois de céréales et entraîné une sous-utilisation importante de la capacité ferroviaire. Malgré les récoltes tardives et les restrictions du commerce international, le CN a transporté plus de 6,70 MTM à ce jour cette année.

« Nous faisons tous partie de la même chaîne d'approvisionnement et, en tant que chemin de fer, le CN comprend parfaitement l'incidence que peut avoir la température sur la chaîne d'approvisionnement d'un bout à l'autre», affirme Allen Foster, vice-président Vrac au CN. « Les investissements à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, soit les investissement des producteurs et des sociétés céréalières jusqu'à l'investissement du CN dans de nouveaux wagons-trémies, dans une capacité accrue du réseau et dans la modernisation de son parc de locomotives, ont tous contribué à réaliser un mois record. »

