L'ancien dirigeant de Viavi et TekComms, Edoardo Rizzi, rejoint l'équipe de direction d'Empirix





Empirix® Inc., un acteur de premier rang dans le domaine de l'automatisation et des services de tests réseau, et de la visibilité des performances des applications, a annoncé aujourd'hui qu'Edoardo Rizzi avait été nommé vice-président directeur de la division gestion des produits et marketing. Avant cette désignation, M. Rizzi a occupé des postes de direction chez Viavi/JDSU, Trendium et Tektronix Communications. Plus récemment, il a fondé vivoo inc., qui a conçu des applications « cloud-native » axées sur l'Internet industriel des objets.

M. Rizzi possède plus de vingt ans d'expérience en tant que responsable du développement et de l'exécution de stratégies, de l'innovation produit et de la commercialisation, et il peut se targuer d'une implication directe dans la gestion des possibilités et des défis liés aux évolutions technologiques telles que la 3G, la 4G/LTE, et les applications « cloud-native ». Il est donc bien outillé pour stimuler la croissance d'Empirix et aiguiller l'entreprise à travers la prochaine étape qui attend le secteur, à savoir la 5G.

« Le marché se trouve à un point d'inflexion critique, alors que les fournisseurs et entreprises de services de communications se préparent à saisir l'opportunité de la 5G », a déclaré Franco Messori, directeur de la stratégie chez Empirix. « Au cours de ces dernières années, la société a travaillé dur pour être prête à mettre en oeuvre cette transition technologique et à donner la possibilité à nos clients de maîtriser ce nouvel écosystème. En rejoignant les rangs d'Empirix, Edoardo valide non seulement notre vision, mais également la position de premier plan de nos technologies pour emmener l'évolution de la 5G de façon unique et innovante. »

« La nouvelle ère qui débute chez Empirix révolutionnera la manière dont sont opérés les réseaux, les services, ainsi que l'assurance et la visibilité des performances des applications à travers l'écosystème de la 5G », a affirmé John D'Anna, PDG d'Empirix. « Edoardo nous dotera du leadership dont nous avons besoin pour faire évoluer nos stratégies produit et de commercialisation. L'équipe et moi-même nous tournons avec enthousiasme vers l'avenir et nous réjouissons à l'idée qu'Edoardo fasse émerger le véritable potentiel d'Empirix : personne n'est mieux qualifié que lui pour nous aider à accélérer notre croissance. »

Réagissant à sa nomination, Edoardo a déclaré : « L'évolution vers la 5G, qui comprend le "cloud-native" et le "mobile edge computing" (MEC), est une transition technologique à nulle autre pareille. Il s'agit d'un recâblage intégral de l'ensemble de l'écosystème, des processus opérationnels sous-jacents et des pratiques commerciales. Empirix possède le meilleur portefeuille du marché et celui-ci est paré pour la 5G. C'est la seule gamme de produits du secteur créée pour offrir la flexibilité, les performances et l'évolutivité commerciale requises par les fournisseurs et entreprises de services de communications pour parvenir à exécuter leurs stratégies 5G. Je me réjouis de travailler avec l'équipe pour maximiser la valeur apportée à nos clients et partenaires, ainsi qu'à la marque Empirix. »

David Weiss, membre du conseil d'administration d'Empirix et partenaire d'exploitation principal chez Thoma Bravo, a indiqué : « La désignation d'Edoardo Rizzi arrive à un moment critique et met Empirix en position de se développer dans un contexte de changements importants affectant le marché. Nous sommes déterminés à agir pour la réussite d'Empirix et nous pensons qu'Edoardo Rizzi possède les compétences et l'expérience qui permettront à l'entreprise de mettre en oeuvre sa vision, de stimuler l'innovation et une approche axées sur les produits et le marché, et de maximiser le potentiel global d'Empirix sur un marché qui s'avère très vaste. »

M. Rizzi est titulaire d'un MBA obtenu à la Babson Olin Graduate School of Business, d'un doctorat de l'université italienne de Brescia et d'un master en ingénierie électronique de l'université de Padoue, également en Italie.

Empirix est une société appartenant au portefeuille de Thoma Bravo.

À propos d'Empirix

Empirix est le leader reconnu en matière de visibilité bout-en-bout des performances réseau, possédant la capacité unique d'analyser en temps réel le comportement des clients par application. Nous aidons les fournisseurs de services, les opérateurs de téléphonie mobile et les entreprises à optimiser les processus commerciaux afin de réduire les coûts opérationnels, maximiser la fidélisation des clients et accroître le chiffre d'affaires. Grâce à des outils de surveillance, d'analyse et de renseignement, Empirix aide les entreprises du monde entier à rentabiliser au maximum leurs investissements technologiques.

Empirix est une marque de commerce d'Empirix, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

