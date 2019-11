Les fans de Game of Thrones® et les passionnés de whisky peuvent désormais compléter leur collection de whisky écossais single malt en édition limitée grâce à la neuvième et dernière pièce « royale »





Rendez hommage à la série acclamée par la critique avec Six Couronnes ? Mortlach, un whisky écossais single malt de 15 ans d'âge

LONDRES, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- DIAGEO et HBO® sont fiers de présenter la dernière pièce de la collection exclusive de whisky écossais single malt en édition limitée Game of Thrones, le Six Couronnes ? Mortlach, un whisky écossais single malt de 15 ans d'âge. Inspirée par le dernier épisode de la série emblématique de HBO, la neuvième et dernière mise en bouteille de la collection de whisky écossais single malt en édition limitée Game of Thrones rend hommage au destin de Westeros, dont le royaume des Sept Couronnes devient le royaume des Six Couronnes au terme de la bataille décisive pour le Trône de Fer.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/uk/8642251-game-of-thrones-six-kingdoms-mortlach-single-malt-scotch-whisky

Avec son boîtier métallique doré arborant un dessin complexe réalisé au stylo et à l'encre représentant la corneille à trois yeux, apparue tout au long des huit saisons de la série, le conditionnement du Six Couronnes rend hommage au dernier Vervoyant et au Nord, désormais indépendant et sous la domination de la reine du Nord, laissant un paysage reconfiguré connu sous le nom de Six Couronnes. La corneille à trois yeux a le pouvoir de mille yeux et fait fi des contraintes du temps pour démêler les histoires complexes qui tissent l'histoire de Westeros.

« Huit fantastiques whiskys écossais ont marqué l'arrivée de la dernière saison de la série. Maintenant que la série télévisée la plus captivante de tous les temps s'achève, nous levons un neuvième verre en son honneur. », a déclaré Jeff Peters, vice-président, Licensing & Retail, HBO.

La vénérable distillerie de Mortlach se trouve sur les anciennes collines de Dufftown. Construite sur le site d'une bataille historique, Mortlach est la première distillerie à régner légitimement sur le commerce de whisky de Dufftown. Elle a été influencée par des personnalités historiques importantes, dont George et Alexander Cowie, qui ont exercé une influence déterminante à la fois sur la distillerie et sur la communauté environnante, George détenant le prestigieux titre de prévôt et Alexander développant la méthode caractéristique de Mortlach consistant à distiller le liquide exactement 2,81 fois, un processus complexe aussi unique que le personnage de la corneille à trois yeux.

À la fois évocateur du passé et porteur d'avenir, le whisky écossais single malt Mortlach de 15 ans d'âge a d'abord été vieilli dans des fûts de sherry de premier remplissage, puis dans des fûts de bourbon en chêne américain. Le délicieux whisky présente un arôme doux et audacieux ainsi que des notes de vanille et d'épices dignes des palais les plus nobles.

« La réponse au lancement de la collection de whiskies écossais single malt en édition limitée Game of Thrones a été extrêmement positive et alors que les fans de Game of Thrones continuent d'explorer l'univers du whisky et celui de Westeros, nous sommes fiers de vous présenter la dernière pièce de la collection. Étant l'un de nos single malts très haut de gamme les plus recherchés, Mortlach semblait être le candidat idéal pour compléter la collection. », a commenté Kavita Agarwal, directrice mondiale des marques de malt chez Diageo.

Le Game of Thrones Six Couronnes - Mortlach de 15 ans d'âge sera disponible dès ce mois-ci en quantités extrêmement limitées aux côtés de la collection complète partout où les grands spiritueux sont commercialisés et est disponible dès aujourd'hui en précommande sur Amazon.

Prix de vente conseillé pour le Six Couronnes ? Mortlach : 120 livres britanniques pour 700 ml.

