Xinhua Silk Road : la ville de Hangzhou, en Chine orientale, devient une destination prisée pour les investissements

PÉKIN, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang, en Chine orientale, est devenue ces dernières années une destination prisée pour les investissements visant à améliorer l'environnement des affaires.

Les statistiques ont montré que l'utilisation réelle que Hangzhou fait des capitaux étrangers s'est chiffrée à 6,086 milliards de dollars US entre le mois de janvier et celui de septembre, ce qui représente une hausse de 19,21 pour cent en glissement annuel.

Ce résultat se doit en premier lieu au fait que la ville a mis en oeuvre bon nombre de mesures pour attirer les talents et améliorer les services connexes afin d'optimiser son climat des affaires.

Hangzhou se hisse à la première place en Chine en termes d'afflux net de talents en 2018 et 2019. Elle est également à la tête du pays en ce qui est de l'intégration de talents, d'ingénieurs de haut niveau et d'élites venant de l'étranger et appartenant au monde de la science et de la technologie.

Un riche vivier de personnes talentueuses a introduit de grands flux de capitaux de qualité et d'industries de pointe qui, ensemble, ont fait de Hangzhou un centre de fabrication haut de gamme et de fabrication intelligente.

De nombreuses plateformes d'incubation industrielle transnationales, telles que le Parc d'innovation technologique Medtech Chine-Australie et le Parc industriel sino-finlandais de la technologie, se sont installées dans la ville, qui ont favorisé la transformation des industries locales et permis leur modernisation.

Parallèlement à cela, Hangzhou a également amélioré ses services publics, réduit les impôts et les taxes et simplifié les procédures administratives, dans le but de créer un environnement d'affaires de premier plan mondial.

Afin de promouvoir l'innovation et l'esprit d'entreprise, Hangzhou a mis en place des fonds publics, des garanties technologiques fondées sur des politiques, des fonds spéciaux destinés aux petites et moyennes entreprises liées à la technologie et créé des banques technologiques en partenariat avec de grandes banques.

La ville a aussi fait un grand bond en avant en matière de réduction d'impôt. Les données ont montré que 116 300 entreprises ont bénéficié au total d'une réduction d'impôt de 2,309 milliards de yuans depuis 2018. Pendant ce temps-là, la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée de la ville a permis aux entreprises d'économiser 4,105 milliards de yuans de taxes.

Offrant des avantages géographiques, de grandes ressources de talents, de l'innovation et des capitaux, ainsi que des services publics efficaces, Hangzhou a, à sa disposition, plus de possibilités que jamais auparavant, a déclaré un fonctionnaire du Bureau de promotion des investissements de Hangzhou.

