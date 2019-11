Des infrastructures de loisirs améliorées dans l'arrondissement de Lachine





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du 4 novembre, les membres du conseil d'arrondissement de Lachine ont autorisé l'octroi de contrats pour des services professionnels pour le réaménagement de la piscine du parc LaSalle ainsi que pour la réfection du terrain de soccer et de la piste d'athlétisme du parc Dalbé-Viau. « La piscine du parc LaSalle et les terrains de soccer et d'athlétisme du parc Dalbé-Viau sont au coeur des activités sportives des Lachinois. Il nous fait grandement plaisir de voir ces installations remises à neuf », souligne la mairesse Maja Vodanovic.

Un contrat au montant de 760 000 $ a été octroyé à l'entreprise Poirier Fontaine Architectes pour des services professionnels en vue de la rénovation des installations aquatiques et du chalet du parc LaSalle. Le projet consiste en la construction d'un bassin neuf, d'un secteur pour les plongeons et d'une descente progressive de type plage et inclut également la rénovation complète du chalet et la mise aux normes de ses installations électriques. Selon l'échéancier souhaité, les travaux seraient prévus à compter de l'automne 2020.

Un contrat avec l'entreprise Conception Paysage, au montant de 85 000 $, a également été autorisé pour des services professionnels pour la réfection du terrain de football-soccer en gazon synthétique et de la piste d'athlétisme du parc Dalbé-Viau. Le projet prévoit des travaux d'excavation et de terrassement, l'ajout de boîtes de branchement pour des prises électriques ainsi que le gazonnement entourant ces installations. Ces travaux sont prévus à l'automne 2020, assurant ainsi la disponibilité de ces terrains pour une grande partie de la saison.

Les deux entreprises choisies auront le mandat de produire les plans et devis et d'assurer la surveillance des travaux. Ces deux contrats de services professionnels, octroyés à la suite d'appels d'offre publics, sont la première étape de travaux pour ces installations de loisirs ayant atteint la fin de leur cycle de vie.

