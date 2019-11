LG partage les couleurs de la vie sur Instagram





SÉOUL, Corée du Sud, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Tous les jours nous pouvons observer la joie et les merveilles de la vie qui nous entourent. Alors que les grands moments et les évènements rares attirent souvent l'attention du monde, il est parfois facile de passer à côté de la splendeur des lieux courants. LG Mobile est une entreprise qui crée des innovations importantes en étudiant la vie quotidienne et toutes ses subtilités. C'est ainsi qu'elle aide les gens à raconter leurs histoires personnelles et à célébrer les petits moments que l'on considère comme allant de soi.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8640151-lg-mobile-colors-of-life-instagram/

LG a réuni quelque 65 personnalités influentes sur Instagram, venant d'Espagne, d'Italie, du Mexique et du Brésil pour leur permettre de partager leurs histoires et leurs points de vue uniques et de discuter des produits mobiles innovants de LG, notamment le LG V50ThinQ, le LG G8SThinQ et le LG Q60 qui sont tous dotés de puissantes performances multimédia.

Depuis juin 2019, date du lancement du LG Q60 au Mexique et en Espagne, ces personnes créatives ont offert un grand nombre de vidéos fascinantes et ont démontré la capacité de leurs smartphones à enregistrer leur vie quotidienne avec une clarté incroyable. Grâce à cette série de vidéos, les smartphones LG se sont avérés être les outils idéaux pour créer et consommer du contenu sur les plateformes de médias sociaux. En octobre 2019, ce sont au total 110 vidéos qui avaient été publiées sur Instagram par ces personnes créatives.

La campagne aborde bon nombre des sujets les plus populaires sur le web tels que les voyages, les activités de plein air, le style et la cuisine et chaque vidéo reflète les styles uniques de chaque personnalité. Qu'il s'agisse d'explorer de nouveaux pays et de nouvelles villes ou de vivre des aventures dans la nature qui font monter l'adrénaline, qu'il s'agisse de moments de bonheur chez soi ou de la préparation et de la dégustation de délicieux repas, les vidéos reflètent la diversité dynamique de la vie et mettent en valeur la qualité des technologies de pointe de LG à l'heure d'immortaliser un contenu percutant.

La particularité de cette campagne est qu'elle ne s'articule pas seulement autour de l'individu, mais vise aussi à réunir les gens pour qu'ils partagent leurs histoires et à créer un sentiment de communauté. LG a organisé une gamme d'activités qui ont permis aux créateurs de chaque région participante de se rencontrer en personne et de célébrer leur diversité, leur créativité et leur amour du contact avec les autres grâce aux smartphones innovants de LG.

Au Mexique, les créateurs de contenu se sont tous rendus dans l'ancienne ville de Teotihuacan, située au nord-est de Mexico. Voyageant en montgolfière à 1 000 pieds (300 mètres) d'altitude, ils ont mis leurs LG Q60 et LG G8SThinQ à l'épreuve en saisissant de superbes photos et vidéos aériennes en chemin avant de passer le reste de la journée à se connaître et à photographier les fabuleuses pyramides disséminées sur ce site archéologique mondialement célèbre.

Pendant ce temps-là, les influenceurs Instagram italiens de la campagne se sont réunis pour faire une visite du domaine vinicole historique et très pittoresque Bertani, près de la ville de Vérone. Ils ont découvert les grands vignobles, prenant et publiant des photos et des vidéos de la splendide campagne italienne avec leurs smartphones LG, et profitant de leur compagnie respective autour d'une ou deux bouteilles de vin.

Ces personnes créatives vont continuer à raconter leurs histoires jusqu'à la fin de l'année. Vous pouvez voir les vidéos sur Instagram et les rechercher avec le mot-dièse #LiveonLG. N'importe qui peut partager sa propre histoire LG Mobile avec le reste du monde en ajoutant tout simplement le mot-dièse #LiveonLG à ses messages.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 13:21 et diffusé par :