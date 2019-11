Médias d'Info Canada lance un appel de candidatures pour l'Initiative de journalisme local





Médias d'Info Canada invite les organisations médiatiques à présenter des candidatures dans le cadre de l'Initiative de journalisme local qui vise à fournir des fonds aux médias canadiens pour les aider à embaucher des journalistes consacrés aux institutions civiles et aux enjeux des collectivités mal desservies par les médias au Canada.

Créée par le gouvernement du Canada, l'Initiative de journalisme local est un programme quinquennal qui favorise la mise en place d'un journalisme civique original qui répond aux divers besoins des personnes vivant dans les déserts d'information et dans les régions du pays où les nouvelles locales se font rares.

Les médias d'information anglophones, francophones et autochtones imprimés et numériques existants appartenant à des intérêts canadiens sont admissibles à l'Initiative de journalisme local de Médias d'Info Canada.

« Il y a de véritables lacunes en matière de couverture médiatique civique au Canada aujourd'hui, puisque de nombreuses collectivités sont mal desservies par les journaux locaux, la radio communautaire, la télévision ou les autres médias d'information. Le gouvernement du Canada a reconnu cette réalité et aide les organismes de presse à y remédier. Nous encourageons les organismes qui éprouvent des difficultés à desservir leurs collectivités ou qui constatent que dans certaines collectivités, les institutions et les organismes civiques ne bénéficient pas d'une couverture adéquate à présenter une candidature au programme », a déclaré John Hinds, président et directeur général de Médias d'Info Canada.

En 2019, Médias d'Info Canada compte accorder du financement à au moins 93 journalistes pour des contrats d'une durée maximale de 15 mois dans le cadre de l'IJL. De ce nombre, 84 journalistes seront affectés selon un modèle régional en fonction de la population, et 9 journalistes seront affectés aux médias autochtones.

Les journalistes de l'IJL couvriront les institutions civiques telles que les palais de justice, les hôtels de ville, les conseils de bande, les conseils scolaires, le Parlement ou les assemblées législatives provinciales. Leurs articles permettront aux citoyens d'être mieux informés de ce qui se passe là où ils vivent et seront partagés avec les médias accrédités à travers le pays.

Les candidatures seront acceptées par la poste ou par courriel jusqu'au 15 novembre 2019.

Pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et pour télécharger un formulaire de demande, visitez le site Web de l'Initiative de journalisme local à www.initiativedejournalismelocal.ca.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias imprimés et numériques du Canada. Nous représentons des centaines de titres de confiance dans les provinces et territoires canadiens. Médias d'Info Canada joue un rôle de groupe d'influence en matière de politiques publiques, et contribue à l'évolution continue de l'industrie des médias en faisant valoir les avantages des médias d'information toutes plateformes confondues. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web à www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 13:15 et diffusé par :