Vendreaunpromoteur.com, une solution innovante pour mieux vendre son terrain





La plateforme Vendre à un promoteur propose un service d'intermédiation, lors de la vente d'un terrain à un promoteur. Il apporte son aide et son conseil en matière d'évaluation et de commercialisation à des professionnels de l'immobilier.

Choisir de vendre son terrain (avec ou sans construction) à un promoteur plutôt qu'à un particulier peut permettre d'obtenir une somme plus élevée. Le bâtisseur s'intéresse à une parcelle pour le programme qu'il pourra développer et commercialiser. Ses perspectives de revenus sont donc très différentes de celles d'un particulier.

Au terme d'une longue période d'observation et de réflexion, Vendre à un promoteur a créé cette activité dès 2016 pour répondre aux besoins des propriétaires qui optent judicieusement pour ce type de vente. Le site Vendreaunpromoteur.com excelle dans la mise en relation entre le propriétaire vendeur et le promoteur, lors de laquelle il facilite la compréhension et réduit la perte de temps. Il dispose d'un réseau important qui lui permet d'avoir des interactions avec de nombreux interlocuteurs et protagonistes du marché. Il a notamment établi des partenariats qui lui donnent la possibilité de mettre en place une concurrence saine entre les candidats, en adéquation avec les requêtes et la situation du client.

Les spécificités liées à la vente d'un terrain à un promoteur

L'équipe de Vendre à un promoteur maîtrise les risques relatifs à ce type de négociation. C'est effectivement dans les détails que se jouent l'issue des discussions et la satisfaction du vendeur. Les étapes sont nombreuses : certaines sont exigées par le propriétaire du terrain, d'autres par le futur acquéreur, et encore d'autres (pas systématiques) par un tiers. La mairie peut par exemple bloquer l'attribution du permis de construire, ou un voisin peut se plaindre de nuisances et déposer un recours pour une future perte de valeur de son bien. Les délais inhérents à ce type de transaction sont longs et le vendeur trop pressé peut se retrouver dans une impasse, s'il n'a pas anticipé certaines éventualités.

Il est notamment important de bien déterminer le prix de vente du terrain. Il ne dépend pas de la configuration actuelle, mais avant tout du potentiel constructible. Les éléments de l'étude, contrairement à d'autres secteurs d'activités dans l'immobilier, peuvent très difficilement s'automatiser. Il faut connaitre les promoteurs, savoir s'ils travaillent dans la commune en question, sur quelle taille de projet ils avancent, si la mairie souhaite avancer avec eux, si les aspects de leurs immeubles sont en adéquation avec l'environnement et les souhaits de la municipalité, des riverains... autant de critères impossibles à automatiser car à la fois nombreux mais aussi et surtout subjectifs et en évolution permanente. Vendreaunpromoteur.com respecte les obligations légales liées à l'immobilier, il est très important de se renseigner sur ce point avant de réaliser une demande et éviter de mauvaises surprises. La relation tissée avec le propriétaire, comme celle avec le promoteur, est gagnant gagnant et elle est transparente !

Vendre à un promoteur, une aide gratuite pour le propriétaire

L'apport de Vendre à un promoteur est d'autant plus intéressant pour le propriétaire, que la société est directement rémunérée par le promoteur : la démarche est gratuite pour le vendeur. Yann Legros, cofondateur spécialisé dans l'immobilier, estime effectivement qu'il serait déplacé de facturer des honoraires à ce moment de la transaction : "Nous sommes dans une démarche saine dont le but est la vente du terrain dans les meilleures conditions. Il nous a paru très logique de ne pas facturer des honoraires à des vendeurs alors qu'ils n'ont encore rien touché." Le vendeur de terrain qui cherche à gagner du temps et à réduire ses risques sait donc ce qui lui reste à faire !

