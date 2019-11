Des experts Resecurity présents à Milipol Paris 2019





Resecurity, une société de cybersécurité offrant des analyses approfondies en plus des ensembles de données les plus exhaustifs et exclusifs qu'elle extrait du Web profond et du Web sombre, annonce que Selene Giupponi, directrice générale de Resecurity Europe, assistera à Milipol Paris 2019, qui se tiendra en France ce mois-ci. Resecurity occupera le stand 4 A 055 dans le hall 4 du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte.

Resecurity poursuit son expansion mondiale : elle dispose maintenant de clients dans le monde entier et propose désormais ses services à l'international, et elle a récemment annoncé la nomination de Selene Giupponi au poste de directrice générale de Resecurity Europe. Le mois dernier, la société a également annoncé le lancement de la Hunter Unittm, un groupe d'élite composé d'experts spécialisés et expérimentés en développement technologique et recherche sur les programmes malveillants, exploitation de réseau, stratégies de défense de réseaux et de systèmes, entre autres, et qui sont issus d'organismes chargés de l'application de la loi, d'agences gouvernementales et militaires, ou encore d'entreprises. La Hunter Unit est une ligne offensive contre les menaces, qui gère l'ensemble de l'intelligence des données derrière la plateforme Contexttm de Resecurity, qui valide ces informations et qui les fournit dans le format le plus facilement exploitable aux clients.

ÉVÉNEMENT : Milipol Paris 2019

DATE : du 19 au 22 novembre 2019

RESPONSABLE : Selene Giupponi, directrice générale Resecurity Europe

LIEU : 4 A 055, hall 4 du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte

En plus de Milipol Paris, Resecurity participera également aux événements mondiaux sur la cybersécurité suivants cette année :

Infosecurity Summit, les 20 et 21 novembre 2019, New York, NY

Amazon re:Invent, du 2 au 6 décembre 2019, Las Vegas, NV (stand 1235)

À PROPOS DE RESECURITY

Aujourd'hui, il ne suffit pas de savoir ce qui se passe DANS votre réseau. Les organisations doivent avoir une connaissance de la situation pour savoir ce qui se passe en dehors de leur environnement. Basée à Los Angeles, en Californie, Resecurity est une société de cybersécurité qui fournit une analyse approfondie reposant sur les ensembles de données les plus complets et exclusifs du Web profond et sombre. S'appuyant sur des années d'expérience et sur notre travail actuel avec les gouvernements internationaux et les organismes chargés de l'application de la loi, la Hunter Unittm de Resecurity extrait et analyse les meilleures données et les diffuse dans le format le plus facilement exploitable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.resecurity.com, ou suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.

