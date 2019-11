CAE clôt une entente de services exclusifs de formation pour l'aviation d'affaires d'une durée de 15 ans avec les filiales de Directional Aviation Capital et fait l'acquisition de 50 % de SIMCOM





MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ (NYSE: CAE); (TSX: CAE) CAE confirme la clôture du partenariat stratégique annoncé précédemment avec Directional Aviation Capital (DAC), l'une des entreprises de services d'aviation d'affaires les plus importantes et les plus novatrices au monde, ainsi que l'acquisition de 50 % de SIMCOM Holdings Inc.

Dans le cadre de cette transaction, qui a été annoncée le 29 août 2019, CAE a acquis, pour environ 85 millions de dollars américains, une part de 50 % de SIMCOM Holdings, Inc. De plus, les exploitants d'avions d'affaires affiliés à DAC, dont Flexjet, Flight Options, Flairjet, Sirio, Nextant Aerospace et Corporate Wings ont pour leur part signé une entente exclusive de formation avec SIMCOM et CAE pour les 15 prochaines années. Ensemble, ces exploitants détiennent environ 175 avions d'affaires et ont plus de 80 appareils en commande.

«?Notre partenariat avec Directional Aviation Capital et notre investissement dans SIMCOM renforcent davantage la position de CAE dans le marché de la formation pour l'aviation d'affaires en soutien à la croissance mondiale de la flotte?», affirme Marc Parent, président et chef de la direction à CAE. «?Nous sommes très heureux que Directional Aviation et ses affiliés aient choisi CAE comme partenaire de choix en formation dans le cadre d'une entente exclusive de 15 ans. Nos clients et ceux de SIMCOM auront accès à un nouveau centre de formation à la fine pointe de la technologie qui est actuellement en construction à Lake Nona en Floride et qui accueillera cinq nouveaux simulateurs de vol de CAE.?»

«?L'investissement de CAE dans SIMCOM et notre partenariat à long terme nous permettront de concrétiser notre vision de créer des solutions de formation de premier rang pour le secteur de l'aviation privée?», a déclaré Kenn Ricci, directeur principal de Directional Aviation Capital. «?Grâce à CAE, nous avons accès à une technologie de pointe et à la meilleure expertise en matière de formation , ce qui nous permettra de mieux servir nos clients internes et externes.?»

Tel qu'annoncé le 22 octobre 2019, SIMCOM a fait l'acquisition de cinq simulateurs de vol de Série CAE 7000XR et de cinq dispositifs d'entraînement au vol de Série CAE 400XR. Ces simulateurs de vol comprennent un Gulfstream G650, deux Bombardier Challenger CL350, un Embraer Phenom 300 et un Embraer Legacy 500. SIMCOM prévoit installer son nouvel équipement de formation CAE dans un nouveau centre de formation en cours de développement à Lake Nona, en Floride.

À propos de Directional Aviation

Directional Aviation Capital est une société d'investissement privé qui se spécialise dans l'aviation d'affaires privée. Combinant la propriété stratégique en aviation, une expérience inégalée et une vision révolutionnaire, Directional continue d'innover et de remodeler l'aviation privée. L'expertise unique de Directional dans l'industrie lui permet de comprendre rapidement les compagnies d'aviation d'affaires et de fournir le financement et la stratégie opérationnelle nécessaires pour tirer profit des occasions d'affaires en évolution. Le portefeuille de fournisseurs de voyages en jet privé OneSky Flight de Directional comprend la propriété partagée et la copropriété des jets, des cartes de jet, des abonnements et des fournisseurs de fret à la demande. Les chefs de file de l'industrie représentent la maintenance, la réparation et la révision (MRR), le reconditionnement de jets privés, la distribution de pièces d'aviation et font également partie de la famille Directional. Directional Aviation trace la voie de l'aviation privée dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, visitez www.directionalaviation.com.

À propos de SIMCOM

SIMCOM est une entreprise privée offrant des solutions d'apprentissage complètes qui utilise l'entraînement sur simulateur afin de fournir des services modernes de formation pour l'aviation aux pilotes professionnels, aux propriétaires exploitants, aux exploitants ainsi qu'au personnel de maintenance Part 135 oeuvrant dans l'aviation générale, régionale, militaire, gouvernementale ainsi que dans le transport de marchandises à l'échelle mondiale. SIMCOM opère actuellement 47 simulateurs et dispositifs d'entraînement au vol représentant une variété d'appareils y compris des jets, des turbopropulseurs et des avions à pistons. Le siège social de l'entreprise est situé à Orlando, en Floride. www.simulator.com

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10?000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220?000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135?000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com Follow us on Twitter: CAE_Inc

