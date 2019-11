/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec/





MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister au Forum Regards croisés sur le commerce France-Québec, codéveloppé par la CCMM et le Centre Jacques Cartier, en collaboration avec la Ville de Montréal.

Organisé dans le cadre des 32es Entretiens Jacques Cartier, qui se tiendront du 4 au 6 novembre 2019 au Québec et à Ottawa, ce forum est une première à Montréal et s'inscrit dans une volonté de développement des affaires entre le Canada et la France.

Les Entretiens Jacques Cartier constituent le plus grand rassemblement francophone France-Québec et comptent plus de 5 000 acteurs et 500 experts issus des deux bords de l'Atlantique. L'événement a lieu chaque année depuis plus de 30 ans, alternativement en France (Auvergne-Rhône-Alpes), au Québec et à Ottawa, et dans les métropoles de Lyon, Montréal, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand.

Date : Mardi 5 novembre 2019

Heure : 7 h 15 - 12 h 7 h 15 - 7 h 45 : accueil des médias 7 h 45 - 12 h : conférences

Lieu : Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

