Novacap acquiert une participation dans Meubles Foliot





BROSSARD, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Novacap, chef de file canadien dans le domaine du placement privé, et Meubles Foliot, un leader dans l'industrie du design et de la fabrication de meubles de qualité pour les résidences étudiantes et le secteur hôtelier, ont conjointement annoncé aujourd'hui leur partenariat financier. Novacap a en effet acquis une participation majoritaire dans l'entreprise québécoise Meubles Foliot, aux côtés de son équipe de gestion actuelle et du Fonds de solidarité FTQ. La mission de Meubles Foliot est d'offrir un service exceptionnel à ses clients tout en créant un environnement harmonieux pour les employés et la communauté. Novacap compte poursuivre la croissance de la société et à soutenir l'équipe de gestion dans les opportunités de développement.

« Novacap reconnait le succès de Daniel Foliot et la passion qui l'anime, nous avons trouvé en lui et son équipe les mêmes valeurs que les nôtres, déclare Michel Toutant, associé senior - Industries, chez Novacap. Nous sommes convaincus que l'équipe de direction actuelle est la meilleure qui soit et que la combinaison de son expertise à celle de Novacap permettra à Meubles Foliot de poursuivre sur sa lancée. Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Meubles Foliot. »

Daniel Foliot, fondateur et président, a ajouté: « Depuis près de 30 ans, nous trouvons des solutions novatrices pour créer des meubles de qualité inégalée aussi esthétiques que robustes et qui répondent aux exigences élevées de notre clientèle. Nous sommes fiers de nous associer à un partenaire du calibre de Novacap afin de propulser notre société vers la prochaine phase de sa croissance. »

« Sous la direction de Daniel Foliot, l'entreprise basée à St-Jérôme a connu une croissance soutenue au cours des dernières années. Le Fonds de solidarité FTQ étant partenaire de l'entreprise depuis 2010, nous sommes heureux de nous joindre à Novacap et à la direction pour poursuivre la belle histoire de Meubles Foliot », a poursuivi Daniel Hinse, vice-président aux investissements, Divertissement et biens de consommation, au Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,3 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de Meubles Foliot

Meubles Foliot est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception et la fabrication de meubles d'hôtel et de résidence étudiante. Avec près de 30 ans d'expérience, l'entreprise compte à ce jour au-delà de 1 million de chambres fabriquées pour des hôtels, universités, collèges, et bases militaires à travers l'Amérique du Nord.

L'équipe de Foliot est composée d'experts en matière d'ingénierie, d'équipement d'ébénisterie et de design industriel. Tous conjuguent leurs efforts pour trouver des solutions de fabrication novatrices et pour créer des meubles aussi esthétiques que robustes, qui sauront résister à l'usure du temps et répondre aux exigences particulières de notre clientèle.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, visitez le www.fondsftq.com.

SOURCE Novacap Management Inc.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :