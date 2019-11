Broccolini acquiert un terrain de 70 000 pieds carrés à l'entrée du Mile carré doré





MONTRÉAL, 05 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Broccolini, leader canadien de l'immobilier et de la construction, vient de compléter l'acquisition d'un terrain de près de 70 000 pieds carrés à l'intersection des rues Sherbrooke et Guy. Situé dans le fameux Mile carré doré, ce terrain sera le site d'un éventuel nouveau projet phare pour Broccolini au coeur de la Ville de Montréal.



« Tout comme nos clients ont confiance en l'expertise de Broccolini, nous avons confiance en la robustesse de l'économie de Montréal. Broccolini est responsable de la réalisation de plus de 1,5 milliard de dollars de projets actuellement en chantier au centre-ville de Montréal », déclare Roger Plamondon, président du groupe immobilier.

« Le nouveau projet qui verra le jour sur ce site s'ajoute à d'autres projets d'envergure dans l'arrondissement Ville-Marie, dont la nouvelle Maison de Radio-Canada, le nouveau siège social de la Banque Nationale, le 628 Saint-Jacques et le projet Victoria sur le Parc, pour ne nommer que ceux-là. Nous sommes fiers de dire que nous aurons mis la marque Broccolini sur tous les points d'accès au centre-ville », affirme pour sa part Anthony Broccolini, chef de l'exploitation.

Situé au sud-est des rues Sherbrooke et Guy, le terrain est à proximité du parc du Mont-Royal, du Musée des Beaux-Arts de Montréal, de la station de métro Guy-Concordia et de l'Université Concordia. Cet emplacement exceptionnel offre un potentiel unique et plusieurs scénarios de développement sont actuellement envisagés.

Cette acquisition survient alors que Broccolini célèbre sa 70e année d'activité, une longévité exceptionnelle pour une entreprise familiale dans le secteur de la construction. Ce dernier développement s'ajoute à la longue liste des projets d'envergure dont la réalisation est assurée par Broccolini. Le succès des projets de Broccolini confirme la croissance et la solide réputation de l'entreprise au Québec et au Canada.

À propos de Broccolini

Chef de file canadien du secteur de l'immobilier, Broccolini offre l'ensemble des services de planification, de construction et de gestion des immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Sa filiale Gestion Immobilière assure présentement la gestion d'un parc immobilier comptant plus de 50 propriétés, totalisant plus de 6,5 millions de pieds carrés d'actifs.

SOURCE : Broccolini

Pour plus d'informations:

Jean Langlois, Directeur communications et marketing

jean.langlois@broccolini.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc50bb85-58cb-4764-af02-ad87173652bb





Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :