La marque " Yiwu China Commodity City " surprend Times Square, New York





Le jour de l'ouverture de la 2ème China International Import Expo le 5 novembre, heure de Chine, la marque " Yiwu China Commodity City " a été dévoilée à Times Square à New York, attirant des touristes du monde entier, rivalisant avec les curieux et devenant le point de rencontre du commerce global. " Yiwu for commerce and trade, sharing the future " - Yiwu China Commodity City a transmis la voix de Yiwu au monde entier, illustrant le charme unique du développement économique de la Chine.

Yiwu China Commodity City est surnommée " le plus grand marché de gros des petites marchandises au monde " par les Nations Unies, la Banque mondiale et Morgan Stanley. Dernièrement, le marché du Yiwu a négocié avec plus de 210 pays et régions à travers le monde, et plus de 500 000 marchands étrangers se rendent à Yiwu chaque année.

S'appuyant sur les avantages de l'exportation, Yiwu développe activement le commerce d'importation et Yiwu China Import Commodity City Incubation Zone regroupe environ 150 000 produits de plus de 100 pays et régions. Pour réaliser la transformation stratégique de " Import and Export Two-Wheel Drive, Domestic and Overseas Interconnection " pour le marché de Yiwu, Yiwu continue à renforcer et à construire un centre commercial de marchandises d'importation omni canal.

Pendant ce temps, Yiwu fait aussi l'expérience d'itérations entre le commerce traditionnel et le commerce numérique. Yiwu a coopéré avec Alibaba pour signer l'accord de coopération stratégique eWTP, construire un centre d'innovation mondial eWTP à Yiwu, promouvoir l'innovation et la pratique des modèles commerciaux entre Yiwu et les sites étrangers du système de services eWTP, et établir un système de règles de normalisation eWTP applicables au plan mondial.

Avec son slogan " Yiwu for commerce and trade, sharing the future ", Yiwu mise sur l'espoir d'une vie meilleure pour perpétuer la nouvelle légende.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 05:45 et diffusé par :