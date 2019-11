Mylo obtient 10 M$ de financement de série A de grandes institutions financières canadiennes





L'application canadienne d'épargne et d'investissement de la petite monnaie reçoit le soutien de la Banque Nationale et de Desjardins Capital

MONTRÉAL, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Mylo, l'entreprise montréalaise de fintech, a décroché 10 M$ en financement pour son application qui aide les Canadiens à automatiser leur épargne et leurs placements. La ronde d'investissement de série A a été menée par NA Capital de risque, un groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale, et complétée par Desjardins Capital, Ferst Capital Partners et Tactico. Ces nouveaux investissements amènent le financement total de l'entreprise à 14 M$.

« La mission de Mylo a toujours été d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Avec plus d'un demi-million de Canadiens qui ont créé des comptes pour épargner et investir sur notre plateforme en seulement deux ans, nous savons que nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Phil Barrar, fondateur et PDG de Mylo. « Cet investissement provenant de partenaires stratégiques de premier plan nous permet d'amorcer la phase suivante de notre mission. Notre équipe s'emploie présentement à créer de nouveaux produits novateurs pour aider les Canadiens à surmonter les obstacles financiers qui les empêchent de réaliser leurs objectifs. »

L'investissement de la Banque Nationale renforce l'engagement de l'institution à l'égard de l'innovation.

« Nous voyons une excellente synergie entre la mission de Mylo et l'objectif de la Banque Nationale de fournir aux particuliers les outils numériques dont ils ont besoin pour gérer leurs finances », a déclaré Igal Ohayon, directeur, Capital de risque à la Banque Nationale. « Nous sommes en excellente position pour soutenir la croissance de Mylo et contribuer à l'écosystème des fintechs au Canada, tout en consolidant notre offre. »

Cette ronde de financement marque deux années de croissance fulgurante pour Mylo, accélérée par le lancement en janvier 2019 de Mylo Avantage. Ce service supérieur offert au coût de 3 $ par mois comprend l'accès à des comptes d'épargne enregistrés (CELI et REER), des options d'investissement socialement responsable (ISR), les retraits le jour suivant et des remises en argent de marques qu'affectionnent les milléniaux, tel que Netflix et Foodora.



« Même si investir dans un CELI est le mode d'épargne le plus avisé pour la plupart des milléniaux canadiens, environ 40 % d'entre eux seulement détiennent un tel compte. Depuis le lancement de Mylo Avantage, neuf nouveaux utilisateurs sur 10 ont ouvert un compte CELI. Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont Mylo peut aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions financières, et ce n'est qu'un début », a affirmé M. Barrar.



En plus de développer de nouveaux produits, Mylo utilisera ces nouveaux capitaux pour procéder à des embauches massives dans tous les services de l'entreprise, poursuivre sa croissance au Canada et prendre de l'expansion sur le marché international.



Pour en savoir plus au sujet de Mylo et commencer à épargner et investir, visitez mylo.ai.

Faits en bref

À propos de Mylo Financial Technologies

Mylo est une entreprise canadienne de technologie financière qui s'est donné la mission sociale d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Après avoir lancé en 2017 son application d'épargne et d'investissement automatisés, elle s'emploie maintenant à créer une suite de produits novateurs complémentaires. Avant le lancement de son application, Mylo a fait l'acquisition de la société Tactex Gestion d'actifs, laquelle compte aujourd'hui plus de 140 M$ en fonds sous gestion. Mylo a maintenant mobilisé un total de 14 M$ en investissement. Ces capitaux proviennent principalement de la Banque Nationale et de Desjardins Capital, deux des plus importantes institutions financières au Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 276 milliards de dollars au 31 juillet 2019, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte près de 25 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter .

À propos de Banque Nationale NA Capital de risque

NA Capital de risque est le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada qui effectue des prises de participation au sein de sociétés en démarrage ou en développement dans le but d'appuyer la croissance d'entreprises qui façonneront l'institution financière du futur. Suivez ses activités sur bnc.ca/capital-risque

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,5 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de quelque 500 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 60 500 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou consultez notre page LinkedIn.

SOURCE Mylo

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 05:00 et diffusé par :