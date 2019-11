Avis aux médias - Les cols bleus de Laval s'invitent au conseil municipal pour exiger des explications sur la privatisation du déneigement





LAVAL, QC, le 5 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Une délégation de représentants du Syndicat des cols bleus de Laval (SCFP 4545), de collègues du secteur municipal et du SCFP-Québec sera présente aujourd'hui au conseil municipal de Laval afin de questionner les élus à propos de la privatisation d'une partie du service de déneigement sur le territoire lavallois.

Pourtant, depuis plus d'une cinquantaine d'années, le tassement de la neige et l'épandage d'abrasifs exécutés par les cols bleus se sont avérés moins onéreux pour les contribuables que la sous-traitance.

« Nous allons clairement exprimer notre désaccord avec la Ville de Laval qui confie au secteur privé une partie de l'épandage d'abrasifs, ce que nous faisons depuis toujours! La Ville atteint notre fierté de cols bleus en plein coeur! », déplore Louis-Pierre Plourde, président du SCFP 4545.

Au cours des dernières années, la Ville a négligé, entre autres, de remplacer sa machinerie, d'embaucher du personnel et de coordonner plus efficacement les opérations de déneigement, ce qui lui permet aujourd'hui de justifier son recours à des sous-traitants.

Dans cette ville jadis minée par la corruption, le syndicat trouve déplorable que les dirigeants n'aient rien retenu de la commission Charbonneau. Parmi ses conclusions, elle affirme que les employés municipaux ont l'expertise nécessaire pour offrir les services à la population et qu'ils sont un des meilleurs remparts contre les dépassements de coûts, la collusion et la corruption.

Des représentants syndicaux seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

QUI, QUOI : Intervention du Syndicat des cols bleus au conseil municipal de Laval sur la privatisation d'une partie du déneigement dans un contexte post-commission Charbonneau.



QUAND, OÙ : Le mardi 5 novembre 2019, à 19 h, au 1, place du Souvenir, Laval, H7V 1W7

5 novembre 2019