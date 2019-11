Les appareils de série Predator de GA-ASI atteignent le seuil de six millions d'heures de vol





General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) a annoncé aujourd'hui que sa série Predator® d'avions téléguidés (RPA), comprenant les lignes Predator, Predator B, Gray Eagle, Avenger® et MQ-9B SkyGuardian®, a atteint le seuil de six millions d'heures de vol. Ce seuil a été atteint le 31 octobre 2019, les appareils de GA-ASI ayant accompli un total de 430 495 missions, dont près de 90 % en combat.

« Ce seuil de six millions d'heures de vol témoigne de la fiabilité de nos systèmes aériens sans pilote qui sont conçus, construits et entretenus par un groupe dédié de professionnels compétents et innovateurs pour les opérations dans le monde entier », a déclaré Linden Blue, PDG, GA-ASI. « Depuis plus de 25 ans, GA-ASI a réussi une longue liste de « premières » historiques en matière de développement de RPA, et nous avons exploité ces réalisations afin de mieux répondre aux exigences de nos clients. »

L'identification de l'appareil spécifique et du client qui a franchi cette étape est inconnue car chaque jour, chaque seconde, 69 RPA de classe Predator à altitude moyenne et longue endurance (MALE) sont aéroportés dans le monde. Au cours des dernières années, les heures de vol ont continué d'augmenter à un rythme sans précédent, avec 500 000 heures de vol atteintes entre 1993 et 2008, un million d'heures en 2010, deux millions d'heures en 2012, trois millions en 2014, quatre millions en 2016 et cinq millions en 2018.

« La demande en matière d'information situationnelle persistante par l'intermédiaire de nos RPA est démontrée chaque jour par l'accumulation des heures de vol. La demande en faveur de nos appareils est constamment satisfaite par notre équipe d'employés, fournisseurs, et partenaires qui travaillent très dur afin de répondre aux exigences de mission dynamique de nos clients », a affirmé David R. Alexander, président, GA-ASI. « Grâce à l'engagement de nos employés, de nos fournisseurs et de nos partenaires, nos appareils ont le taux d'aptitude à la mission le plus élevé de la flotte USAF. »

La moyenne de vol des appareils de GA-ASI est supérieure à 60 000 heures par mois, soutenant l'U.S. Air Force, l'armée américaine, le Corps des Marines US, le département américain de la sécurité du territoire, la NASA, les forces aériennes italiennes, la Royal Air Force, les forces aériennes françaises, les forces armées des EAU, ainsi que d'autres clients. Les missions peuvent inclure la protection des unités au sol sur le champ de bataille, le soutien des opérations douanières et de protection des frontières américaines, ainsi que les premiers secours à la suite de catastrophes naturelles. Ces systèmes aériens conservent les taux d'aptitude à la mission les plus élevés parmi les flottes d'appareils de l'U.S. Air Force et de l'Armée américaine.

GA-ASI a produit plus de 900 appareils et plus de 400 stations de commande au sol (GCS) à ce jour. Outre les RPA et les GCS, GA-ASI construit également des systèmes de traitement, d'exploitation et de diffusion (PED) ainsi que des capteurs d'imagerie radar et vidéo, de détection de cibles mouvantes au sol et sur l'eau, et de fourniture de services d'intelligence de signal (SIGINT) sur des signaux d'intérêt. GA-ASI intègre également les produits de données issus de ces capteurs disparates en temps réel via des liens de données SATCOM dans des GCS pouvant être corrélées et affichées en tant qu'intelligence exploitable dans les Centres d'opérations et d'intelligence du monde entier.

La famille de la série Predator comprend Predator A et Predator XP ; Predator B/MQ-9A Reaper, Predator B Extended Range (ER), Guardian, Gray Eagle/ER ; Predator C Avenger/ER ; MQ-9B SkyGuardian et SeaGuardian®.

À propos de GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), une filiale de General Atomics, est un concepteur et un fabricant de premier plan de systèmes fiables et éprouvés pour aéronefs pilotés à distance (Remotely Piloted Aircraft, RPA), radars, et systèmes de mission électro-optiques et connexes, à l'origine notamment de la série RPA Predator® et du radar multimode Lynx®. Avec plus de six millions d'heures de vol pour la série Predator, GA-ASI fournit aux aéronefs de longue endurance et aptes à la mission les systèmes de liaison de données et de capteurs intégrés nécessaires pour assurer un vol constant et permettre une connaissance situationnelle ainsi que des interventions rapides. La société produit par ailleurs toute une gamme de stations de contrôle au sol et commandes de capteurs/logiciels d'analyse d'image ; elle fournit en outre des services de formation et de soutien aux pilotes, et développe des antennes méta-matérielles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ga-asi.com.

Predator, SkyGuardian, SeaGuardian et Lynx sont des marques déposées de General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

