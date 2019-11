MobileIron reconnue par un organisme indépendant comme un acteur majeur du secteur des plateformes de zero trust étendue (ZTX)





MobileIron (NASDAQ : MOBL), l'entreprise à l'origine de la toute première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles conçue pour les entreprises, annonce aujourd'hui avoir été reconnue par Forrester comme un acteur majeur dans son rapport « The Forrester Wavetm: Zero Trust eXtended Ecosystem Platform Providers, Q4 2019 ».

Ce rapport évalue 14 fournisseurs de plateformes de zero trust étendue (ZTX) sur 16 critères regroupés en trois catégories : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. MobileIron a reçu les meilleures notes pour les critères suivants : sécurité des utilisateurs, sécurité des appareils, feuille de route et distinction ZTX, et promotion de la ZTX.

Comme Chase Cunningham, analyste en chef, et expert en sécurité et en risques dans les entreprises chez Forrester, l'explique dans le rapport : « Chez MobileIron, nous sommes convaincus que l'entreprise de type "zero trust" naît sur les appareils. Cette position s'inscrit de manière cohérente dans les processus de gestion, de maintenance et de protection d'une infrastructure mobile de plus en plus complexe. »

De plus en plus d'entreprises empruntent le chemin du cloud computing sur les mobiles, et font confiance à MobileIron pour mettre en place un système de sécurité de type « zero trust » centré sur les mobiles. Cette approche développée par MobileIron résout les problèmes de sécurité inhérents aux entreprises modernes sans périmètre, tout en offrant l'agilité et l'accès permanent dont ces mêmes entreprises ont besoin pour réussir. Elle fournit la visibilité et les contrôles informatiques nécessaires pour sécuriser, gérer et surveiller chaque appareil, utilisateur, application et réseau utilisés pour accéder aux données d'entreprise.

Brian Foster, directeur en chef de la gestion des produits chez MobileIron, ajoute : « Cette distinction de Forrester Research est une preuve que notre plateforme de zero trust permet d'optimiser l'expérience utilisateur et de réduire considérablement le risque de vol de données. Nous nous consacrons entièrement à la résolution des problèmes de sécurité que rencontrent nos clients. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert la voie à une nouvelle ère d'authentification utilisateur, où l'accès aux services professionnels se fait sans mot de passe. Ces derniers demeurent l'un des plus gros risques de sécurité. Grâce à notre technologie d'authentification sans mot de passe, les organisations peuvent remplacer les mots de passe par un système d'authentification sécurisé et fluide. »

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de type « zero trust » centrée sur les mobiles du secteur. Celle-ci s'appuie sur un socle de gestion unifiée des terminaux (UEM) pour sécuriser l'accès aux données et les protéger dans l'ensemble de l'entreprise sans périmètre. Le modèle de « zero trust » part du principe que, les menaces existant déjà sur le réseau, il faut « tout vérifier et n'accorder aucune confiance ». L'approche MobileIron dépasse le simple cadre de la gestion des identités et des passerelles en analysant un ensemble plus complet de critères avant d'autoriser ou non l'accès aux ressources de l'entreprise. Elle valide l'appareil, évalue l'environnement de l'utilisateur, vérifie l'autorisation des applications et le réseau, et détecte et neutralise les menaces avant d'autoriser l'accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité de MobileIron repose sur des fonctionnalités de gestion unifiée des terminaux (UEM) maintes fois primées et leaders dans le secteur, auxquelles s'ajoutent des technologies de zero trust, telles que l'authentification Zero Sign-On, l'authentification multifacteur et la protection contre les menaces mobiles. Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les principaux acteurs de la finance mondiale, ainsi que des services de renseignements et des entreprises de secteurs très réglementés, font confiance à MobileIron pour créer une expérience utilisateur fluide et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés peuvent accéder aux ressources de l'entreprise.

