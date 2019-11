La société de service d'informations sur le saké, SakeWiz, a lancé le site d'information Sake Tourism en quatre langues et a décidé de développer son activité





Le fournisseur d'informations sur le saké, SakeWiz Co., Ltd. (Lieu : Setagaya-ku, Tokyo ; Président : Manabu Mori ; ci-après, « SakeWiz »), a annoncé le lancement d'un site d'informations touristiques sur les brasseries de saké, Sake Tourism (https://saketourism.sakewiz.com), disponible en 4 langues (japonais, anglais, chinois traditionnel et coréen).

En outre, la société a levé un total de 45 millions de yens le 6 septembre 2019 par le biais d'une allocation d'actions de tiers à 10 investisseurs individuels.

SakeWiz utilisera le capital levé pour renforcer le développement de services et pour prioriser la commercialisation, afin de partager l'attrait des visites de brasseries de saké au Japon et à l'étranger grâce à Sake Tourism (*1) et de contribuer à populariser le saké japonais dans le monde entier.

En outre, en renforçant l'intégration à l'appli SakeWiz (*2) déjà commercialisée et en la partageant avec les utilisateurs, nous espérons pouvoir accroître les connaissances du saké des utilisateurs et contribuer à l'expansion de l'industrie du saké, synonyme de la culture japonaise.

(*1) À propos de Sake Tourism

Jusqu'à présent, chaque brasserie distribuait les informations concernant les visites des brasseries de manière individuelle, mais en raison des informations incomplètes, les consommateurs n'étaient pas en mesure de rechercher des visites correspondant à leurs préférences.

De plus, bien que les visiteurs étrangers s'intéressent au Japon, ils ont rencontré des difficultés à participer aux visites des brasseries de saké en raison du manque d'informations en langues étrangères.

Sake Tourism a comme objectif de résoudre ces problèmes en publiant des informations sur les visites des brasseries, en commençant avec 34 brasseries, avant d'accroître le nombre à 100 d'ici la fin de l'année.

(*2) À propos de l'appli SakeWiz sur le saké

Grâce à une appli spécialisée lancée en mai 2018, il suffit aux utilisateurs de prendre simplement une photo de l'étiquette de la bouteille de saké, et l'appli reconnaîtra l'image grâce à l'IA et fournira des informations sur cette marque de saké.

L'appli renferme des informations sur environ 11 000 types de saké et peut être utilisée en quatre langues : japonais, anglais, chinois et coréen. Elle a été lancée dans neuf pays : le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée du sud, Singapour, Hong Kong, la France et le Canada.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 03:05 et diffusé par :