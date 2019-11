MSCI fixe le prix de ses billets de premier rang à 4,000 %, d'un montant de 500 millions USD et venant à échéance en 2029





MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un important fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision essentiels pour la communauté financière mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix de son placement privé, d'un montant global de 500 millions de dollars en billets de premier rang arrivant à échéance en 2029 (les « billets »), à un prix d'émission de 100,0 % pour un rendement de 4,000 % (le « Placement »). Les billets porteront intérêt au taux de 4,000 %, qui sera payé en espèces tous les six mois à compter du 15 mai 2020. Le Placement devrait avoir lieu le 7 novembre 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles. MSCI a l'intention d'affecter le produit net du Placement aux fins générales de l'entreprise, y compris, notamment, au rachat de ses actions ordinaires et à d'éventuelles acquisitions. Les billets constitueront des obligations de premier rang non garanties de MSCI et seront garantis par MSCI et certaines de ses filiales locales.

Les billets ne sont offerts qu'à i) des personnes qu'il est raisonnable de croire être des acheteurs institutionnels admissibles en vertu de la règle 144A du Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (le « Securities Act ») et ii) à certaines personnes non américaines à l'extérieur des États-Unis en vertu de la Regulation S prise en application du Securities Act. Les billets n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent donc être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement ou d'une dispense applicable des exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente des billets, ni une sollicitation relative à une offre d'achat des billets, ni une offre, sollicitation ou vente dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous prenons les meilleures décisions en matière d'investissement afin de permettre aux clients de comprendre et d'analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement et constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site : www.msci.com. MSCI#IR

