L'accès sécurisé est cassé. Fyde Enterprise le répare.

Fyde, la nouvelle norme de sécurité Zero Trust, a annoncé aujourd'hui Fyde Enterprise, une solution d'accès sécurisé adaptative, continue, qui atténue les risques tout en protégeant la confidentialité et en augmentant la performance. À mesure que la transformation numérique et le cloud transforment notre façon de travailler et d'accéder aux applications, la disparition du périmètre traditionnel de l'entreprise pose de nouveaux risques à la sécurité et de nouveaux défis à la conformité qui cassent les solutions traditionnelles telles que les VPN. Fyde Enterprise est une alternative puissante aux VPN, fonctionnant sur n'importe quelle infrastructure, tous les appareils et avec toutes les applications sur les réseaux d'entreprise. Les entreprises aux environnements distribués peuvent désormais moderniser l'accès à distance, imposer des politiques d'accès et de sécurité globales et réaliser une connectivité sans faille sans compromettre la productivité.

Fyde, qui participe pour la première fois au Web Summit, est l'une des jeunes entreprises présentées ; elle occupera le devant de la scène lors des événements Breakout Startups (Percées des jeunes pousses) le 4 novembre à 17h00 et le 6 novembre à 9h15. Fyde est également un exposant dans le programme Beta Startup le mardi 5 novembre.

Zero Trust pour l'entreprise moderne

Le paradigme Zero Trust suppose que tout accès est conditionnel et que le réseau n'est jamais approuvé. Chaque interaction avec l'infrastructure nuagique ou le réseau de l'entreprise doit se voir octroyer un accès contextuel et conditionnel reposant sur l'évaluation continue des attributs des appareils (tels que les mises à jour critiques, la configuration de la sécurité et la position géographique) et de l'identité des utilisateurs (tels que la mise en oeuvre de l'authentification multifactorielle (AMF) ou de la réauthentification) pour garantir des seuils de sécurité optimaux.

Les équipes de sécurité doivent s'adapter aux nouvelles exigences de la nuagique, des appareils mobiles des employés et de l'évolution de la dynamique d'accès associées aux fournisseurs, partenaires et employés distants. L'approche de sécurisation d'accès Zero Trust de Fyde est motivée par des politiques de sécurité fondées sur la confiance en l'appareil et le contrôle d'accès des identités. Fyde permet d'assurer un accès sécurisé, fiable et rapide aux charges de travail et aux applications autorisées sur l'infrastructure nuagique et les réseaux d'entreprise depuis n'importe quel appareil, réseau et emplacement. Fyde protège également les identités des utilisateurs des attaques de piratage des comptes.

« Les responsables de la sécurité informatique sont frustrés par l'échec de leurs solutions d'accès sécurisé traditionnelles à fournir la visibilité et la maîtrise d'accès essentielles aux ressources de l'entreprise et à bloquer les menaces émergentes », a déclaré Sinan Eren, le PDG de Fyde. « Fyde est bâti pour relever les défis à la sécurité que pose la nature de menaces en pleine évolution, tout en protégeant la confidentialité des employés, en stimulant la productivité et en garantissant la conformité. »

Fyde Enterprise : La voie d'accès au Zero Trust

Fyde Enterprise est facile à déployer, surveiller et gérer. Les équipes dédiées à la solution IAM et responsables de la sécurité peuvent synchroniser l'annuaire des utilisateurs permettant l'intégration et le déprovisionnement sans faille des utilisateurs et des appareils, la surveillance et la consignation des demandes d'accès et des sessions à partir de la console de gestion de Fyde Enterprise. Fyde Enterprise inclut des fonctionnalités pour les environnements informatiques complexes d'aujourd'hui, en permettant aux équipes de sécurité d'assurer :

La sécurité Zero Trust sur toute infrastructure ou plate-forme pour

Accorder un accès privilégié restreint aux applications autorisées sans exposer le réseau

Travailler sur appareil mobile ou ordinateur de bureau

Déployer des applications sur le site ou dans un nuage hybride ou public

Vérifier en continu les utilisateurs et les appareils

Des politiques d'accès et de sécurité globales pour

Créer des politiques d'accès robustes et obtenir la visibilité sur : qui a accès, à quoi et depuis où

Affecter des politiques axées sur les attributs et sur les fonctions

La mise à niveau des performances et de la confidentialité pour

Éliminer la latence à partir d'une inspection locale

Offrir une capacité de restauration en libre-service

Réduire les coûts informatiques

Sécuriser le plan des données : Fyde n'a aucune visibilité des données.

Protéger la confidentialité des employés. Aucune donnée personnelle n'est partagée avec l'entreprise.

Tarification et disponibilité

Fyde Enterprise est disponible dès maintenant. Fyde est vendu sous forme d'abonnement annuel à partir de 10 USD par utilisateur par mois. Des offres groupées sont proposées aux entreprises. Pour essayer Fyde aujourd'hui, rendez-vous sur Fyde.com/sign-up

À propos de Fyde

Fyde est le nouveau standard de l'accès sécurisé Zero Trust. Un monde toujours plus décentralisé oriente la transformation numérique et remet en question le statu quo. Fyde aide les organisations à atténuer les risques tout en s'adaptant à la nouvelle nature du travail et de l'informatique, en optimisant leurs progrès vers l'architecture Zero Trust. Notre approche novatrice est motivée par une technologie exclusive qui assure un accès sécurisé, fiable et rapide à toutes les charges de travail ou aux applications hybrides, nuagiques ou sur le site. Fyde élimine les risques liés à la sécurité associés à l'accès traditionnel par VPN, tout en protégeant l'identité des utilisateurs des attaques de piratage des comptes. Pour en savoir plus sur Fyde, visitez Fyde.com.

