Lookout va sécuriser la pratique BYOD pour les utilisateurs de Microsoft Office 365





Lookout, Inc, le leader de la sécurisation du monde post-périmètre, a annoncé une nouvelle intégration stratégique visant à sécuriser la pratique BYOD (Bring-Your-Own-Devices, ou « Apportez votre équipement personnel de communication ») pour les utilisateurs de Microsoft Office 365. Lookout Mobile Endpoint Security prend désormais en charge la protection de l'application Microsoft Intune pour les périphériques non gérés, afin de permettre aux organisations de se protéger en permanence contre tout risque compromettant la sécurité des données d'entreprise. Cette avancée permet d'étendre la prise en charge existante de Lookout aux périphériques entièrement gérés par Intune, afin de fournir une sécurité supplémentaire aux applications protégées par Intune sur iOS et Android lorsque les périphériques eux-mêmes ne sont pas gérés.

L'approche BYOD est de plus en plus répandue dans toutes les organisations, les employés utilisant souvent leurs appareils personnels pour le travail et pour leur usage personnel. En fait, selon un rapport récent, « Gartner prédit que 80 % des tâches des travailleurs seront effectuées sur un appareil mobile d'ici 2020. »*

« Dans le monde 'cloud first', 'mobile first' et post-périmètre d'aujourd'hui, les employés accèdent aux données de l'entreprise à partir de dispositifs BYOD, laissant ainsi les entreprises exposées à des risques », a déclaré Marc Jaffan, vice-président des affaires et du développement d'entreprise, chez Lookout. « Avec Lookout Mobile Endpoint Security, les entreprises sont protégées contre l'ensemble des risques liés à la mobilité lorsque les utilisateurs accèdent à Microsoft Office 365 ou à d'autres applications protégées par Microsoft Intune, quel que soit leur périphérique ou leur emplacement. »

Brad Anderson, vice-président de Microsoft Corp., a confié pour sa part : « Cette nouvelle fonctionnalité s'appuie sur les principales fonctionnalités de gestion des périphériques mobiles de Microsoft Intune, permettant aux clients de s'assurer que seuls des périphériques sains sont en mesure d'accéder aux applications et aux données d'entreprise, protégées par Intune. Cette intégration constitue une nouvelle étape de notre partenariat continu avec Lookout, visant à protéger les entreprises contre les risques liés aux services mobiles. »

Les applications Microsoft Office 365 sont largement utilisées sur les appareils personnels dans de nombreuses organisations. Lookout surveille en permanence l'état de santé du périphérique, lui attribue un niveau de risque et transmet ces informations à Intune à des fins d'étude des stratégies. Enrichies par l'intelligence de Lookout en matière de menaces mobiles, les données des applications mobiles sont davantage protégées par les stratégies de protection des applications d'Intune. Si les niveaux de risque du périphérique dépassent ceux définis par l'administrateur d'Intune, Lookout en informe Intune, qui peut alors appliquer des stratégies de protection des applications, telles que le blocage de l'accès aux données de l'entreprise, jusqu'à ce que le périphérique soit à nouveau conforme. Les administrateurs peuvent également utiliser l'évaluation basée sur les risques pour les appareils non enregistrés auprès de Lookout, pour empêcher l'ouverture d'une des applications protégées par Intune jusqu'à ce que l'appareil de l'utilisateur soit de nouveau conforme. Si Lookout n'est pas installé sur le périphérique, cette nouvelle fonctionnalité permettra à un utilisateur de le télécharger et de l'installer facilement pour assurer la conformité de son périphérique.

Lookout prendra la parole lors du salon Microsoft Ignite 2019, se tenant à Orlando du 3 au 8 novembre, pour mettre en lumière un certain nombre de ses intégrations, notamment sa prise en charge de l'évaluation des périphériques, basée sur le risque pour les applications protégées par Microsoft Intune se trouvant sur des périphériques non enregistrés.

Lookout assure une vaste intégration des solutions de Microsoft 365, y compris Microsoft Azure Active Directory, Intune et Microsoft Defender ATP.

*Gartner, « Prepare for Unified Endpoint Management to Displace MDM and CMT », Chris Silva et al, 15 juin 2018

À propos de Lookout

Lookout est une entreprise de cybersécurité pour l'environnement extrapérimétrique où réseaux mobiles et cloud sont prédominants. Alimenté par le plus vaste ensemble de données de code mobile, existant, le Lookout Security Cloud offre une visibilité sur tout le spectre du risque mobile. Lookout bénéficie de la confiance de centaines de millions d'utilisateurs particuliers, d'entreprises, d'agences publiques et de partenaires tels qu'AT&T, Verizon, Vodafone, Microsoft et Apple, entre autres. Ayant son siège à San Francisco, Lookout possède également des bureaux à Amsterdam, Boston, Londres, Sydney, Tokyo, Toronto et Washington, D.C. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lookout.com, et suivez Lookout sur son blog, sur LinkedIn, et sur Twitter.

