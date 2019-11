Pavilion obtient le statut VMware Ready pour sa gamme de mémoires flash hyperparallèles





Pavilion Data Systems, le chef de file du stockage NVMe-Over-Fabrics, a annoncé aujourd'hui la sortie de la version 2.3 de sa gamme primée de mémoires flash hyper parallèles avec le statut VMware Ready. La plateforme de stockage d'entreprise sans compromis prend désormais en charge une gamme complète de caractéristiques de gestion des données, de manière à consolider l'Interface de stockage de conteneur (Container Storage Interface, CSI) d'étalement et native VM pour une migration simplifiée vers les conteneurs PKS, Docker et Kubernetes. La version 2.3 inclut une prise en charge VMware native pour vCenter, une prise en charge VMware Ready pour NFS avec rétrocompatibilité pour la connectivité iSCSI basée sur des blocs. La société fera la démonstration de l'intégration de la prise en charge du pilote de boîte de réception NVMe-Over-RDMA VMware à VMworld Europe à Barcelone, stand n° G209, du 4 au 7 novembre 2019.

Le système est capable de prendre en charge des milliers de machines virtuelles (Virtual Machines, VM) sur 72 SSD NVMe standards avec des capacités atteignant plus de 1 Po à l'aide de disques durs NVMe de 16 To. Toutes les fonctions de gestion des données de Pavilion, y compris les instantanés, le sous-dimensionnement, le cryptage, et le provisionnement de volume RAID-6 sont désormais activées sous le vCenter VMware pour une plus grande simplicité d'évolutivité et de renforcement de l'étalement des VM d'entreprise.

L'un des clients de la consolidation VMware de Pavilion est le Netherlands Central Bureau of Statistics (CBS). CBS a sélectionné Pavilion parmi plusieurs gammes traditionnelles entièrement flash, en se basant sur la facilité de gestion de la performance et de l'empreinte. Ian Schets, chef de produit de l'infrastructure, chez CBS, ainsi que Kasper van Beem, chef de projet, New Data Center Initiatives, chez CBS, feront une présentation le mercredi 6 novembre à 15 h 30 heure locale, sur le développement de la gamme de mémoire flash hyperparallèle, de Pavilion.

« CBS utilise Pavilion depuis plusieurs mois. Par rapport à l'alternative plus traditionnelle de l'industrie, nous pouvons diviser par 16 l'empreinte de notre centre de données et réduire nos coûts de plus de 70 % », s'est félicité M. Schets. « La gamme de mémoires flash hyper parallèles de Pavilion nous permet d'élargir nos ensembles de données, d'augmenter le nombre de machines virtuelles et d'offrir toujours des IOPS extrêmement élevés aux latences de l'hébergeur, sur tout le réseau, à travers la gamme Pavilion et sur les disques SSD NVMe à des latences avérées de moins de 1 milliseconde. »

« Chef de file de l'innovation des centres de données, VMware se réjouit de travailler avec Pavilion, un leader du stockage haute performance, en vue de soutenir sa gamme de mémoires flash hyper parallèles, au bénéfice de clients tels que Statistics Netherlands (CBS) », a déclaré Sudhanshu Jain, chef de la gamme de produits du groupe, Cloud Platform, VMware.

« Le stockage haute performance requiert des réseaux aux performances élevées, et nous sommes ravis de collaborer avec Pavilion à l'exploitation de leurs systèmes NVMe-oF sur nos solutions de réseautage de stockage », a déclaré Motti Beck, directeur principal, Enterprise Market Development, chez Mellanox. « Pavilion prend en charge simultanément plusieurs protocoles et normes de communication différentes dans le même système. Cela nécessite des réseaux rapides, agiles et flexibles qui permettent des déploiements aisés et très évolutifs, tout en assurant la compatibilité des systèmes de stockage NVMe-oF avancés de Pavilion, avec les charges de travail intensives des données émergentes. »

« La version 2.3 étend le leadership de Pavilion des clients webscale et HPC, directement au coeur des entreprises Fortune 100 où VMware est l'environnement d'exploitation prédominant », a déclaré Gurpreet Singh, PDG de Pavilion. « En prenant en charge originairement NFS VMware, en démontrant la fonctionnalité NVMe-oF VMware-native à venir, et en activant toutes nos fonctions de gestion des données à l'intérieur de vCenter, nous offrons l'accès à des ordres de grandeur d'une plus grande consolidation que notre concurrent le plus proche, tout en simplifiant les opérations de manière simple pour les administrateurs de VMware. »

Betâ-testée auprès de plusieurs clients dans le monde entier, la version 2.3 est disponible immédiatement.

À propos de Pavilion Data

Pavilion est l'inventeur de la première gamme de mémoires flash hyper parallèles, au monde. Bâtie pour NVMe dès le départ, Pavilion introduit une évolutivité sans précédent, une densité de performance incomparable, et un CHOIXOUVERT de disques SSD NVMe et de topologies NVMe-oF. Quelle que soit l'industrie, Pavilion a une solution avérée qui offre un stockage à augmentation et à réduction d'échelle, aux organisations du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.pavilion.io, ou suivez l'entreprise sur Twitter à l'adresse www.twitter.com/pavilion

VMware, vCenter, VMware Ready, VMworld et vSphere sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres juridictions.

