beqom sélectionné par JTI pour gérer la rémunération globale de 40 000 collaborateurs





beqom, fournisseur d'une solution de gestion de la rémunération totale dans le Cloud, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Japan Tobacco International (JTI), une société au chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars qui commercialise plus de 100 marques, pour gérer la rémunération globale de ses 40 000 employés et plus dans 80 pays.

La solution beqom gérera tous les aspects de la rémunération, y compris le benchmarking et l'analyse des rémunérations, la gestion des salaires, les bonus, les primes à long terme et la gestion des performances commerciales - le tout disponible au sein d'une seule et même plateforme.

L'ensemble de l'industrie du tabac, tout comme JTI, est en pleine mutation. Les entreprises offrent aux consommateurs un choix de plus en plus large, grâce à des investissements importants dans des produits à risque réduit, ce qui a conduit à la nécessité de gérer leur activité en évolution avec des technologies modernes et de meilleure qualité. Ils ont trouvé en beqom une solution moderne, conviviale et attrayante pour leurs collaborateurs qui favorise l'agilité organisationnelle et leur permet de répondre aux différents besoins des marchés matures et émergents.

" Avec beqom, JTI disposera d'une solution globale pour gérer de bout en bout tous les éléments et processus de rémunération dans une plateforme numérique unique et accessible sur tous les périphériques, ce qui élimine les risques liés à l'utilisation des feuilles de calcul Excel et autres documents pouvant être égarés. " a déclaré Emmanuel Frenck, responsable beqom EMEA South. " La solution gérera les rémunérations des employés selon leurs choix individuels et fournira la visibilité et l'analyse nécessaires aux managers pour assurer des rémunérations équitables, efficaces et rentables. "

beqom est unique en tant que solution de rémunération RH car c'est la seule solution qui permet de gérer toutes les formes de rémunération sur une seule et même plateforme.

-------

À propos de beqom

Le bonheur est le meilleur gage de succès. Notre mission est de rendre heureux les collaborateurs de nos clients. beqom contribue à ce bonheur en permettant aux dirigeants d'orienter, encadrer et motiver les salariés et partenaires. La plateforme de rémunération globale de beqom est utilisée partout dans le monde et dans tous les secteurs d'activité par plus de 100 grandes entreprises, comme Microsoft et Vodafone. Elle couvre tous les aspects de la performance et de la rémunération: révision salariale, bonus, intéressement à long terme, commissions, avantages sociaux, récompenses non monétaires, ainsi que tous les leviers de gestion de la performance des commerciaux et des vendeurs. Les départements des Ressources Humaines, Ventes et Finance des grands groupes s'appuient sur la plateforme beqom pour promouvoir la performance, la rétention, l'optimisation des coûts et... le bonheur au sein de leurs équipes. beqom ? to make your people happy.

Pour en savoir plus, consultez www.beqom.com

À propos de JTI

JTI est l'un des leaders internationaux du tabac et du vaping, présent dans plus de 130 pays. Il est le propriétaire mondial de Winston, la deuxième marque de cigarettes au monde, et de Camel, en dehors des États-Unis, et détient la plus grande part des ventes des deux marques. Les autres marques mondiales comprennent Benson & Hedges, Natural American Spirit, Mevius et LD. JTI est également un acteur majeur sur le marché international du vaping avec sa marque, Logic and tobacco vapor brand, Ploom. JTI, dont le siège social est situé à Genève, en Suisse, emploie plus de 45 000 personnes et s'est vu décerner le prix Global Top Employer pour la cinquième année consécutive. JTI est membre du Japan Tobacco Group of Companies. Pour plus d'informations, visitez www.jti.com.

Communiqué envoyé le 5 novembre 2019 à 01:05 et diffusé par :