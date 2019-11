Enquête sur le harcèlement sexuel dans le milieu médical en France





Une femme médecin sur six est victime de harcèlement sexuel de la part d'un collègue

PARIS, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Dans le prolongement de ses enquêtes sur le burnout et la rémunération des médecins, le leader de l'information médicale Medscape publie les résultats d'un sondage sur le harcèlement sexuel chez les professionnels de santé.

Les données lèvent le voile sur une situation alarmante : 1 femme médecin sur 6 a déjà été harcelée sexuellement par un autre professionnel de santé au cours des six dernières années. Tous sexes confondus, le harcèlement sexuel touche 1 médecin sur 12.

Les praticiens les plus jeunes (- 45 ans) sont 3 fois plus fréquemment victimes de harcèlement sexuel que leurs collègues plus âgés.

Préoccupants et « banalisés », ces actes de harcèlement ont des conséquences néfastes sur les victimes : 40% adoptent des mauvaises habitudes de vie (consommation d'alcool, de tabac ou de médicaments, etc.) et 3 personnes sur 4 reconnaissent que le harcèlement sexuel au travail a une incidence sur la qualité des soins prodigués aux patients.

Dans plus de 70% des cas, les victimes ne dénoncent pas leur agresseur.

Les médecins fréquemment harcelés par leurs patients et leurs supérieurs hiérarchiques

Les médecins sont 6 fois plus fréquemment harcelés par un patient que par un collègue -- 1/4 des victimes témoignent de comportements inappropriés comme des demandes de rendez-vous (42%), des tentatives d'attouchement (25%) ou des demandes de rapport sexuel (8%).

En interne (15% des agressions), l'agresseur occupe une position hiérarchique supérieure à celle de la victime : il est médecin à 61%.

Témoignages :

Des femmes médecins décrivent le harcèlement dont elles ont été victimes : « Embrassée sur la bouche par surprise avec un commentaire humiliant », « Baisers sur la bouche non désirés », « Des caresses et un baiser forcé ». Une cardiologue témoigne d'une « Tentative d'enfermement dans la chambre de garde avec verbalisation explicite de proposition sexuelle ».

Pour les 2/3 des personnes interrogées, le harcèlement sexuel de la part d'un collègue se traduit par des commentaires à connotation sexuelle sur le physique, et pour la moitié d'entre elles, par des propositions de relations sexuelles. Près du tiers ont cité des demandes répétées de rendez-vous ou un envahissement délibéré sur leur sphère personnelle. Une victime sur 20 a reçu des propositions de promotion en échange d'une relation sexuelle ou des menaces en cas de refus.

Témoignages :

Une généraliste témoigne des propos sexistes d'un confrère : « On ne te demande pas de penser, tu es une femme... Tu as tes hormones qui te travaillent » et un autre « Plus âgé, qui me caressait les épaules et m'embrassait sur la joue lourdement, entrait dans mon bureau sans frapper et se collait à moi ». Pour d'autres, comme cette psychiatre, ce sont de multiples « Propositions de rendez-vous sur messagerie personnelle ».

Les infirmières sont également concernées : elles sont 51% à avoir été victimes ou témoins de harcèlement sexuel ces trois dernières années. Parmi les répondants, les personnes de moins de 45 ans sont aussi les plus touchées (44% victimes ou témoins) et beaucoup indiquent que c'est surtout en début de pratique ou en cours de stage que le risque est le plus grand.

Des conséquences lourdes sur la vie des victimes comme sur leur pratique professionnelle

Lorsqu'il provient d'un collègue, le harcèlement sexuel conduit près de 40% des victimes à adopter des mauvaises habitudes de vie : un quart d'entre elles se sont isolées, d'autres ont indiqué avoir augmenter leur consommation d'alcool, de tabac ou de médicaments sur ordonnance, ou manger de façon compulsive. À la suite de l'incident, 20% des victimes ont envisagé de démissionner, 8% l'ont fait. Globalement, seule 1 personne sur 8 indique ne pas avoir été affectée par cette situation.

Véronique Duqueroy, directrice éditoriale chez Medscape, souligne également que : « Le harcèlement sexuel a une incidence négative sur la qualité des soins prodigués aux patients. Plus de 3 personnes sur 4 reconnaissent qu'il peut avoir des répercussions sur la capacité à effectuer son travail ». Une victime sur 3 a en effet connu des difficultés à se concentrer, et pour 1/4 d'entre elles, il a un impact négatif sur l'attention qu'elles portent à leurs patients, les conduisant, pour certaines (5%), à commettre des erreurs médicales.

Une situation banalisée et difficile à dénoncer

Le plus souvent, le harcèlement en milieu médical n'est pas un évènement commis par un seul assaillant : les 3/4 des victimes déclarent avoir été harcelées par plus d'un collègue, et près de la moitié indique deux ou trois agresseurs. Elles sont tout autant à devoir continuer à interagir avec leur harceleur en raison de leurs responsabilités professionnelles.

Globalement, plus d'un médecin sur 10 pense que le harcèlement sexuel est tacitement accepté dans leur milieu professionnel. Un sentiment deux fois plus prononcé parmi les internes (une personne sur 5). La grande majorité des victimes (71%) ne dénonce pas leur agresseur.

Témoignages :

Pour certains, comme cette urgentiste : « Ces incidents sont extrêmement fréquents dans nos vies professionnelles ou privées (...). C'est en réalité une véritable ambiance ». Des comportements inappropriés qui, pour cette interne en psychiatrie, sont dans son cas « Assez banalisés par l'équipe avec qui le médecin a l'habitude de travailler », elle décrit aussi un « Sexisme au quotidien, une intolérance à la frustration et des abus de pouvoirs en lien avec la hiérarchie ».

Pour consulter le rapport (chiffres et témoignages)

https://francais.medscape.com/diaporama/33000214?faf=1

Méthodologie de l'enquête

Dans cette enquête exclusive sur le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel médical, 1007 médecins pratiquant à plein temps en France ont témoigné de leur expérience à travers un sondage en ligne entre le 7 juin et le 13 août 2019.

ont témoigné de leur expérience à travers un sondage en ligne entre le 7 juin et le 13 août 2019. Un peu plus de la moitié étaient des hommes (55%), salariés (70%) et travaillant à l'hôpital (63%). Ont également répondu 88 internes/étudiants en médecine et 76 infirmières/sages femmes.



Environ un répondant sur 7 était médecin généraliste. Les autres spécialités les plus représentées étaient la médecine d'urgence et la psychiatrie (10%), l'anesthésiologie (7%), et la cardiologie (6%).

Medscape a interrogé les professionnels de santé sur leur expérience en lien avec des abus, harcèlement ou inconduite à caractère sexuel, tels que décrits dans la Loi du 6 août 2019 : « le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l'auteur des faits ou d'un tiers. »

