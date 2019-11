OpenGate clôture son second fonds institutionnel avec des engagements de 585 millions USD





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement privé, a annoncé aujourd'hui la clôture de son second fonds institutionnel, OpenGate Capital Partners II & II-A, LP, pour un montant d'environ 585 millions USD, soit 30 % de plus que l'objectif initial de 450 millions USD. Le nouveau fonds soutient la stratégie continue d'OpenGate qui consiste à investir dans des entreprises de marché intermédiaire inférieur en Amérique du Nord et en Europe, et ce dans quatre secteurs d'activité : industrie, technologie, grande consommation et services aux entreprises.

Andrew Nikou, fondateur et PDG de la société, a déclaré : « Nous sommes extrêmement honorés de la confiance que nous témoignent nos investisseurs existants qui se sont réengagés avec nous, et sommes ravis de nous associer à nos nouveaux investisseurs dont certains sont des investisseurs institutionnels extrêmement exigeants. Toute l'équipe d'OpenGate se réjouit à l'idée de continuer à travailler avec tous ses commanditaires, à investir dans les activités de ses deux portefeuilles et à les optimiser. Nos remerciements les plus sincères vont également à UBS et à Kirkland & Ellis, qui une fois de plus ont été nos conseillers et partenaires de confiance, et qui nous ont aidés à mener à terme le Fonds II. »

Le second fonds institutionnel d'OpenGate regroupe 23 investisseurs de sept pays (États-Unis, Europe et Moyen-Orient), parmi lesquels figurent des caisses de retraites, des gestionnaires d'actifs, des consultants, des fonds de fonds, des gestionnaires de patrimoine et des compagnies d'assurance.

Dans le cadre de la levée de fonds, UBS Securities, LLC a agi en tant qu'agent de placement privé, tandis que Kirkland & Ellis, LLP a agi en tant que conseiller juridique.

OpenGate a déjà réalisé six investissements de plateforme cette année via son second fonds. Ces investissements sont Fiven, SMAC, Sargent & Greenleaf, Duraco, InRule Technologies et CoreMedia.

Le premier fonds d'OpenGate, de millésime 2015, avait lui réalisé neuf investissements de plateforme : Power Partners, Bois & Matériaux, Energi Fenestration Solutions, Alfatherm, EverZinc, Hufcor, Mersive Technologies, Jotul/Ravelli et Fichet Security Solutions.

À propos d'OpenGate Capital

Fondée en 2005, OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement privé spécialisée dans l'acquisition et l'optimisation d'entreprises du marché intermédiaire inférieur dans toute l'Amérique du Nord et en Europe. Avec une présence internationale stratégique et un accent mis sur les démembrements d'entreprises et les situations complexes, l'expertise de l'entreprise lui permet de réaliser les objectifs de cession d'un vendeur tout en limitant les risques associés à la transition d'une entreprise vers l'indépendance. Disposant d'une équipe interne de professionnels expérimentés supervisant l'intégralité du cycle de vie de chaque investissement, OpenGate a son siège à Los Angeles et à Paris. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

