PHOQUE! Le jeu de party le plus fou de l'année s'invite partout au Québec cet automne pour faire rire et semer une joyeuse pagaille partout où il passe





PHOQUE!, le dernier-né des Éditions Party Crashers, c'est un jeu-questionnaire complètement malade, où aucune question n'a de bonnes réponses... et où toutes les réponses sont bonnes!

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est un gros mot en anglais. C'est un cri qu'on lance quand la goutte fait déborder le vase. PHOQUE!, c'est aussi le jeu de party le plus dément de l'heure, qui partira en tournée avec une mascotte aussi délirante qu'improbable. Bref, PHOQUE! deviendra le cri de ralliement pour mettre du pep dans tous les partys cette année, avec des cartes dont les questions sont aussi farfelues... que les réponses données par les joueurs.

PHOQUE!, pour avoir réponse à tout et ne répondre à rien

Le principe du jeu est simple : tu piges une carte, tu la lis à voix haute, et tous les joueurs écrivent leur réponse. Quel membre des Beatles courait le plus vite? Qui d'entre nous achète du vin cheap pis pense qu'on ne s'en rend pas compte? Comme vous pouvez voir, pas besoin d'être Einstein pour comprendre le principe, et tout le monde a sa propre réponse. L'objectif est de marquer des points en ayant des réponses semblables à celles d'autres joueurs... ou de deviner ce que répondront les autres. Plus on est de joueurs, plus on a de points... et plus on rit!

Un gros PHOQUE! en tournée!

Avec un nom pareil, l'occasion était trop belle ne pas avoir une mascotte. Et quelle mascotte? Un PHOQUE!, bien sûr, qui ira faire une saucette dans les bars et les clubs en ville, passera dans divers événements et ira prendre des bains de foule à Montréal, Québec et ailleurs. Surveillez le PHOQUE! en tournée dans les prochaines semaines!

Le nouveau jeu de party PHOQUE! est offert dans toutes les bonnes boutiques de jeu et librairies. Détails à https://partycrasherseditions.com/phoque/ ou sur Facebook à partycrashersqc.

Les Éditions Party Crashers : c'est quoi?

Les gens de Party Crashers ne sont pas des concepteurs de jeux comme les autres : fous de party, sans limites, ils aiment provoquer, surprendre, faire rire. Avec des titres comme Takatch-tu? Quickie, Histoire d'ivrognes, Party de Cons et Mots cochons, vous avez l'heure juste à tout coup!

